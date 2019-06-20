Семь интересных фактов о шашлыке

1. Приготовление мяса на углях – один из самых древних способов тепловой обработки мяса. Не исключено, что с древних времен мы сохранили «генетическую» любовь к жареному мясу. Само слово «шашлык» имеет крымско-татарское происхождение и происходит от слова «вертел».

2. Шашлык делают из различных видов мяса – свинины, баранины, птицы, говядины, однако самым популярным в России является свиной шашлык. Для его приготовления лучше всего подходит окорок или шейка. «В свиной шейке оптимальное содержание жировых, мышечных и соединительно-тканных волокон. В результате шашлык получается очень нежным и сочным», – отмечает директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

3. Шашлык имеет репутацию вкусного, но не очень здорового продукта из-за риска образования канцерогенов на поверхности мяса. Пережаренную корочку в самом деле лучше срезать. А само мясо должно запекаться на углях, а не находиться на открытом огне – это действительно неполезно!

4. Если вы опасаетесь недостаточной температуры при приготовлении, рекомендуется добавлять в мясо при мариновании черный или красный перец, шафран или тимьян – эти приправы обладают бактерицидными свойствами.

5. Мясо, правильно приготовленное на углях, сохраняет больше витаминов и микроэлементов, полезных для человека, чем обычное жареное мясо! Напомним, что все виды мяса содержат гемовое железо, хорошо усваиваемое организмом, цинк, белок, витамины группы В, необходимые для нормальной работы нервной системы.

6. Считается, что правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

7. «Приготовление шашлыков на природе – традиция, которая объединяет многие российские семьи и никак не противоречит принципам здорового питания. Жареное на углях мясо не мешает вести здоровый образ жизни. Понятие «неполезности» здесь напрямую соотносится с объемами потребления того или иного продукта – все вредно в больших количествах. Тем, кто следит за калориями, рекомендуем выбирать маложирное мясо, «не тяжелый» маринад и не забывать про классическое и правильное сочетание: мясо и много овощей и зелени», – отмечает Анастасия Михайлова.