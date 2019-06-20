2019-06-20T14:41:28+03:00
В мире

Трамп подтвердил встречу с Путиным в Японии

Президент США снова хочет поладить с Россией
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Дональд Трамп в преддверии саммита «большой двадцатки» в японском городе Осака вновь заговорил о своем желании поладить с Москвой. А заодно и с Пекином.

- Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на саммите «большой двадцатки». У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно. Они - мощные страны, а мы - очень мощная страна, - заявил он в среду в интервью телеканалу Fox News.

В тот же день в Кремле рассказали, что никакой конкретики по этой встрече по-прежнему нет.

- У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А в Совете Федерации столь давнее и знакомое намерение американского лидера восприняли скептически.

- Трамп обещал и разоружить Северную Корею, и заставить Иран подписать новое ядерное соглашение, и перекрыть Северный поток-2, и вывести войска из Сирии. Чего только не заявляет и не обещает Дональд Трамп, - отреагировал глава Комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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