Как мы с тульскими шахтерами сериал «Чернобыль» смотрели

Скандальный сериал «Чернобыль» неожиданно пробудил интерес к тульским шахтерам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии.

Молодежь с изумлением узнает, что регион славен не только гармошками, пряниками, самоварами и оружием, но и своими шахтами.

«КАКИЕ-ТО БЛАТНЫЕ ОНИ...»

- Это точно? Про нашу работу в Чернобыле американцы кино сняли? - недоверчиво переспрашивают бывшие шахтеры Анатолий Михайлин и Сергей Зяблов.

- Ага, я уже две серии посмотрел! - подтверждает их товарищ Евгений Труханов, который в мае 1986-го вместе с ними отправился в зону ЧАЭС на ликвидацию последствий аварии. - Интересно, но чушь собачья.

Я ставлю перед ними ноутбук и включаю эпизод из скандального сериала, где впервые появляются тульские шахтеры в представлении создателей фильма. Как и положено русским в американских сериалах, они пьют водку и травят анекдоты. Между угольными отвалами пылит 24-я «Волга», сзади - два военных «Урала». Мужики идут им навстречу.

- Надо же, в туфлях! - весело комментирует один из зрителей. - Это какие-то блатные шахтеры, мы в сапогах всегда ходили.

Из «Волги» выходит министр угольной промышленности СССР Михаил Щадов с двумя солдатами. Те снимают калаши с плеч и берут оружие наизготовку.

- Щадов в Туле? - изумляются бывшие шахтеры. - Не приезжал он к нам на шахту.

120 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ

- Не встречались, получается, с министром? - ставлю видео на паузу.

- Встречались. Щадов приезжал к нам уже в Чернобыль. Окружили его, спокойно поговорили. Об опасности, о задаче. Перед нами вырыли котлован за третьим блоком, и мы уже оттуда должны были пробивать штрек под третий и четвертый блоки, а еще расширять камеры для холодильных установок. Когда речь зашла о зарплате, он спросил: «Сколько на шахте получаете?» Ну, один из наших и ляпнул зачем-то: «120!» Хотя зарплаты больше были. А министр в ответ: «Столько и будете получать. В день». Мы и получали столько за смену, за три часа. Потом, правда, уже 100 рублей, потом 80…

«Пусть все сто человек соберут оборудование - и по машинам.

- Куда?

- Это секретно» - продолжается диалог с экрана.

«Ну давайте, стреляйте, на всех патронов не хватит!» - геройствуют экранные шахтеры.

- Ну чушь же! Бред! - снова возмущаются реальные герои. - Не было никаких автоматчиков.

- А как было-то?

- Мы тогда работали во вторую смену, а тут - раз: «Собирайтесь к директору». Думаем, в чем дело-то? Нас, проходчиков, никогда не трогали. Пришли, а там уже бухгалтер, кассир и человек из военкомата. Не заставляли, не угрожали. Директор сказал: «Мужики, Родине надо помочь». Ну мы и поехали.

...Тем временем киношахтеры соглашаются ехать в Чернобыль, пачкая угольными руками костюм и лицо министра: «Вот теперь ты угольный министр!»

- Вот погань-то американская… - качают головами мужики. - Уважали мы Михаила Ивановича. Он же из наших, из шахтеров, мальчишкой в забое начинал!

Реальные герои-горняки, глядя на экран, то веселились, то возмущались: «Вот погань-то американская!..»Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ГОЛЫШОМ НЕ РАБОТАЛИ»

Следующий эпизод. Киногорняки уже на ЧАЭС, из одежды на них - лишь шапочки и сапоги.

- Даже говорить не хочется, - разводят руками туляки. - Да, жарко было, градусов под тридцать, но голышом никто не ходил. По пояс раздевались, было такое…

Я обещаю не пересказывать весь сюжет и выключаю кино.

- Последствия для здоровья были?

- Букет болячек у каждого, - отмахиваются горняки. - На каждого по нескольку карточек уже заведено, в Москве мы несколько лет подряд лежали в больнице на Преображенке. Ходим вроде, живем. Хотя многие уже умерли. Так вышло, что несколько поселков области тоже под чернобыльский дождь попали, и спецы из Германии приехали проверять народ на радиацию. Мы только вернулись из Чернобыля и заходим. «Гут!» - показывает немец большой палец. Тут мы ему удостоверения свои достаем: «Читай!» Он покраснел… Сговорились они, что ли, скрывать, какие дозы мы хватанули? Мужик-сосед тоже «здоров» оказался. Умер этой зимой.

- А после Чернобыля чем занимались?

- Да сразу на «группу» ушли, за пенсии судились. И голодовки объявляли. А потом, как и все, на вахту в Москву ездили…

НОВАЯ НАДЕЖДА?

Как и другие бывшие горняки, они тоскуют по тому прошлому. Хотя всем и так понятно, что их шахты не вернуть: уголь по большей части выработан, оставшийся в недрах дОрог в добыче, плохо горит, экологичностью похвалиться не может: сера, азот, ртуть, свинец…

Но что будет с осиротевшими поселками? А вот крест на них ставить еще рано. Несколько лет назад началась работа по созданию новых рабочих мест и особой экономической зоны «Узловая», где уже прописались более десятка инвесторов. Шахтеры переучивались на новые специальности - безработица в регионе пошла на спад. Из последнего - запуск огромного завода по производству китайских кроссоверов Haval, на котором уже трудятся более 800 человек. И это только первая очередь.

А к шахтерским местам тем временем уже вовсю присматриваются и другие инвесторы: по итогам Петербургского экономического форума было заключено 25 инвестсоглашений - бизнес собирается вложить в экономику области более 100 млрд рублей.

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