В Москве у семьи-сатанистов забрали двух девочек-маугли

Полицейские обнаружили в столице квартиру, где поклоняются дьяволу. В ней живет семья с двумя детьми. Жилище в Бабушкинском районе полностью напоминает какой-то музей страха – на стенах плакаты со сценами убийств, на полу несколько черепов лошадей, черные свечи и странная литература. И ужасающая грязь. На нестиранных покрывалах играли две девочки, на вид семи-восьми лет. Узнать о таких нечеловеческих условиях содержания детей помог случай – семья затопила соседей. Сотрудников коммунальных служб пустили, а те были в шоке от интерьеров и запахов в квартире, поэтому приняли решение сообщить о странной семье в полицию. Сотрудники правоохранительных органов решили не оставлять девочек в таких условиях.

- Как тебя зовут? А в садик ты ходишь? - спросил полицейский у одной из девочек.

Но она лишь что-то «мычала». Вторая девочка и вовсе молчала. При этом поведение детей полицейским показалось неадекватным.

- Они не умеют читать, писать. Практически все время находятся дома. В детские учреждения девочки не ходят – ни в садик, ни в школу, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Известно, что родители безработные, с детьми практически не общались. На улицу они практически не выходили сами, не выводили и малышек. Постепенно квартира превращалась в мусорник, а несовершеннолетние дети жили в антисанитарных условиях.

Девочек забрали в ближайшую больницу, где проверят их здоровье. С асоциальными родителями уже общаются следователи и представители опеки.

- По факту обнаружения малолетних детей в непригодных для проживания условиях проводится доследственная проверка, после чего будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

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