Московскую девочку-маугли выписали из больницы

Всей больницей в среду, 20 марта, выписывали пятилетнюю Лиду*, которую называют девочкой-маугли. Она прожила большую часть жизни в диких условиях. Квартиру в настоящую помойку превратила родная мать девочки, 47-летняя Ирина Гаращенко. Но, несмотря на все жизненные трудности, малышка оказалась доброй и ласковой девочкой. Она растопила сердца всех без исключения сотрудников больницы. На выписку пришли врачи, медсестры и психологи, которые все это время работали с Лидой.

Ирину Гаращенко доставили в Савеловский суд для ареста. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Последнюю информацию о состоянии здоровья девочки "Комсомолке" рассказал Исмаил Османов, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой.

- Она провела у нас 11 дней и в дальнейшей врачебной помощи не нуждается. С радостью сообщаю, что девочка абсолютна здорова. За этот короткий промежуток времени был замечен рывок в ее развитии. Буквально на днях к ней вернулась речь. Главная наша рекомендация - это продолжение курса реабилитации. Ей необходима помощь психологов и дефектологов. Такие специалисты есть в центре реабилитации, в который ее поместят уже сегодня.

- Как прошла выписка? С девочкой был кто-то из родных?

- Нет, родственников не было. Мы передали девочку ее законным представителям - органам опеки. Настроение у ребенка было хорошим, она не плакала. Провожали ее почти всем коллективом. В машину едва поместились все ее подарки: вещи, игрушки и сладости. Что касается родственников, то насколько мне известно, желание оформить опеку есть у тети. Нужные документы она уже собрала. Сейчас специалисты проверяют их подлинность и изучают жилищные условия.

По словам лечащего врача, у Лиды есть все шансы наверстать отставание в развитии. На это потребуется около года. Напомним, малышку в захламленной трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе нашли 10 марта. Около полугода девочка жила одна. Биологическая мама проводила время в квартире сожителя и лишь изредка навещала ребенка, чтобы покормить. Против женщины возбуждено уголовное дело. Уже в ближайшее время в суде рассмотрят иск о лишении ее родительских прав.

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