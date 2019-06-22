Актер Александр Петров больше не будет играть Гоголя

Александр Петров, самый популярный на сегодняшний день молодой российский актер, звезда «Притяжения», «Полицейского с Рублевки», «Т-34» и «Звоните ДиКаприо», не будет сниматься в фильме «Гоголь-2». Это официально подтвердила Лили Шерозия, маркетинг-директор телеканала ТВ-3.

В интервью журналу «Бюллетень кинопрокатчика» она сообщила: «это как в бондиане – Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время. Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется (смеется)».

Напомним, «Гоголь» был одним из первых проектов, принесших Петрову популярность. Изначально он был снят как телесериал, но потом продюсеры приняли революционное решение выпускать его в кино - по две серии, склеенных в полнометражные фильмы. Вопреки ожиданиям, в таком виде «Гоголь» пользовался огромным успехом. Первый фильм, «Гоголь: начало» вышел в августе 2017 года и собрал 455 миллионов рублей. В 2018-м вышли «Гоголь: Вий» и «Гоголь: страшная месть», каждый из этих фильмов принес создателям еще больше. Впоследствии уже в виде сериала «Гоголь» был показан по телевидению.

Шерозия говорит, что новый фильм сразу будет делаться как полнометражное кино. «Изначально мы не снимали сериал, который планировали потом превратить в фильм. Мы снимали полноценный сериал, затем продюсеры увидели материал и приняли решение показать его на большом экране. Теперь, когда мы уже понимаем, что это отлично смотрится на большом экране, что сложилась вселенная наших супергероев-писателей, у которой уже есть свои поклонники, нет никакой необходимости снимать это как сериал, так как проект уже существует как фильм».

Впрочем, поклонникам Александра Петрова скучать не придется. Уже в июле выйдет боевик Люка Бессона «Анна», где у него роль второго плана, в сентябре - шпионский боевик «Герой», где он снялся с Владимиром Машковым. Также в ближайшем времени на телеэкранах мы увидим новый сезон сериала «Метод» с его участием, а в кинотеатрах - экранизацию романа Дмитрия Глуховского «Текст», где Петров сыграл молодого человека, по ложному обвинению в хранении наркотиков попавшего в тюрьму и несколько лет спустя отомстившего своему обидчику. На новогодние праздники запланированы премьеры «Вторжения» Федора Бондарчука (это продолжение «Притяжения») и фильм «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел-2», а в 2020-м выйдут фильмы «Лед-2» и «Стрельцов», где Петров играет знаменитого футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда фильма «Гоголь» Александр Петров: «Я понял, что ветер подул в мою сторону — и сейчас загорюсь»

Проект «Гоголь» (совместное творчество компании "Среда" и ТВ-3) в двух словах можно описать так: это то, что было и то, что должно было произойти, чего не было и быть не могло, что могло бы быть, да не случилось никак, и что не должно было произойти ни при каких обстоятельствах. (подробности)