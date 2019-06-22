«Лев» с Росгвардией пришли в «яму»: около 40 пьяных человек задержали на Хохловской площади

На Хохловской площади, в так называемой «яме», поздним вечером 21 июня задержали около 40 человек за распитие спиртных напитков. Подростки устроили из этого шоу, начав снимать происходящее на смартфоны. В адрес сотрудников Росгвардии звучали оскорбления. Снимавшие вели себя откровенно вульгарно и непристойно: кто-то провоцировал, кто-то пил пиво за спинами правоохранительных органов.

- Я уже выпила три пива, мне на все по ***, - говорила представитель группы «яма» в соцсетях.

Задерживают здесь молодежь не первый день. Около 10 человек пришлось доставить в отделение полиции 14 июня, ежедневно за распитие выписывают штрафы (от 500 до 1500 рублей). И это согласно закону РФ. Похоже, не все, кто приходят с пивом и вином на Хохловскую площадь, умеют читать Кодекс об административных правонарушениях. А так знали бы, что безнаказанно пить можно дома или в специальных заведениях — кафе, ресторанах. К тому же нельзя шуметь и мешать отдыхать гражданам после 23.00

На Хохловской площади, в так называемой «яме», поздним вечером 21 июня задержали около 40 человек за распитие спиртных напитковФото: Instagram.com

- Мы действуем в рамках закона. Здесь нарушают законы. Здесь шумно, а это мешает отдыхать гражданам, которые здесь проживают. К тому же распивают алкоголь в общественном месте, - объяснял молодежи сотрудник правоохранительных органов.

На Хохловскую площадь приехал и лидер движения «Лев против» Михаил Лазутин со своей командой. Многие подходили к нему, чтобы сказать «спасибо за наведение порядков», а кто-то – выразить недовольство.

- Мы отдыхаем в кафе, но не у всех в 16 лет есть возможность отдыхать и выпивать в барах. Они покупают алкоголь и приходят сюда отдыхать и общаться, - аргументировал москвич Николай.

- У меня другая информация. «Отдыхать, просто общаться» - здесь так не происходит. Здесь орут матом, шумят, дерутся. Есть бары – пусть туда идут пить, а потом в такси и домой, - ответил Михаил Лазутин.

Из-за хаоса на Хохловской площади машины не могли проехать по Покровке, мотоциклист сбил пьяного парня, выбравшегося из «ямы».

Mотоциклист сбил пьяного парня, выбравшегося из «ямы»Фото: Instagram.com

- А вы чего ждете все? – спрашивали журналисты.

- Экшена и зарплаты, - смеялись собравшиеся.

- А вы знаете, что распивать алкоголь здесь нельзя?

- Да.

- А почему вас тогда возмущает, что нарушающих закон задерживают?

- Потому что это неправильно. А где нам пить?

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Это местечко на Покровке молодежь облюбовала еще в прошлом году. Собирались, тусили, выпивали. Но только сейчас Яма (такое название получила Хохловская площадь в неформальной среде) прогремела на всю Москву. А просто туда пришел «Лев против». Такая общественная организация, которая на поверку от пьяненьких неформалов недалеко ушла. Они, может, и трезвые, зато с перцовыми баллончиками. Напали на бухариков, выпивку отняли, пустили в ход баллончики, в общем устроили погром и смуту. Потом вызвали ОМОН, бойцы повязали 10 человек. Так в представлении «львов» выглядит борьба с нарушителями общественного порядка. Единственные, кто здесь действовал на законных основаниях, были омоновцы (подробности)