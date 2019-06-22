«Почувствовала удушье и вызвала скорую»: директор Алибасова рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал kp.ru подробности сегодняшнего ЧП. Напомним, под утро 80-летняя супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.

- Действительно, она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала «скорую», - сообщил Горжанкин. - Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет.

Кроме того, директор поделился последними подробностями о состоянии самого Алибасова спустя почти три недели после отравления «Кротом». По словам Горжанкина, продюсер попросил успокоить поклонников на фоне слухов о том, что его насильно удерживают дома, не лечат должным образом и даже не кормят.

- Он просил передать, что это не так, - уточнил Вадим Горжанкин. – Вот что он сказал: «Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание «Бабушкино лукошко», рекомендованное врачами Склифосовского и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо».