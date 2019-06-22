2019-06-22T11:55:45+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

80-летняя актриса попала в больницу с приступом астмы [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Все эти три недели 80-летняя актриса страдала повышенным давлениемВсе эти три недели 80-летняя актриса страдала повышенным давлениемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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История с отравлением «Кротом» Бари Алибасова подкосила не только его здоровье, но и супруги Лидия Николаевны Федосеевой-Шукшиной. Все эти три недели 80-летняя актриса страдала повышенным давлением и даже попала в больницу с гипертоническим кризом. И теперь новая напасть – приступ астмы. Этой ночью, как подтвердил kp.ru директор Алибасова Вадим Горжанкин, Лидию Николаевну госпитализировали.

Хотя еще вчера вечером актриса чувствовала себя нормально.

- Я звонил ей, мы хорошо поговорили, на самочувствие она не жаловалась, - рассказал kp.ru Бари Алибасов-младший. – Простите, я сейчас в Ставрополе, веду тренинг, пока подробностей не знаю.

Напомним, продюсер «На-На» попал в реанимацию Склифа 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Более пяти суток пациент находился в состоянии медикаментозного сна, что сказалось на его памяти – Бари Каримович до сих пор не все помнит. На этой неделе артиста выписали – сын забрал его домой.

Подруга Алибасова, врач-диетолог Марият Мухина заявила, что за продюсером никто не ухаживает, и вместо дорогих препаратов он получает дешевые аналоги. По ее мнению, окружение Бари Каримовича хочет заработать не его участии в телешоу – после выписки Алибасов уже несколько раз мелькал на экране, хотя еще очень слаб и из-за обезболивания не отдает себе отчет в своих словах.

Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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