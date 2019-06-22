Анна Кузнецова о детях, которых забрали из московской квартиры сатанистов: "Девочки чувствуют себя хорошо, общительны, рисуют"

Полицейские 21 июня забрали двух девочек из квартиры сатанистов на северо-востоке Москвы. Изначально их доставили в отделение полиции, а после в больницу. При визите полицейских девочки лет семи-восьми не смогли самостоятельно назвать свои имена, рассказать о своей жизни, посещают ли они детский сад или школу. Поведение их было, на первый взгляд, не совсем адекватным. Возможно, на это оказала воздействие атмосфера, в которой девочки последние годы жили.

В квартире в Бабушкинском районе были странные антихристианские плакаты, несколько черепов лошадей, черные свечи. Семья считает себя сторонниками сатанистов. Родители ведут асоциальный образ жизни, практически не выходят из квартиры и не выносят мусор. Постирать одежду и постель не могут из-за отсутствия денег. А средств для существования нет, потому что родители не работают.

Сейчас на контроле ситуацию с детьми держит Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведутся себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких либо заболеваний, сейчас проводится обследование.

- По имеющейся информации, девочкам 7 и 8 лет, они не посещали образовательные учреждения. Следственными органами Москвы проводится доследственная проверка, которая позволит нам сделать дальнейшие выводы, - рассказала "Комсомольской правде" Анна Кузнецова.

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