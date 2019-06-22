2019-06-22T14:24:50+03:00
Спорт

Впервые после премьеры в Японии в сети появилось видео полного номера Загитовой под любимую песню Медведевой

Фанаты давно ждали этого выступления олимпийской чемпионки 2018 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Многочисленные фанаты фигуристки Алины Загитовой ликуют! Спустя неделю после премьеры на шоу в Японии в сети наконец-то появилось полное видео показательной программы спортсменки под песню американской исполнительницы Билли Айлиш - Bad Guy. Впервые он был показан на шоу Fantasy on Ice в Японии в середине июня. Однако же потом его показывали только в трансляциях на японском ТВ, а съемки на шоу были категорически запрещены. И вот фанатам Загитовой удалось достать полное видео выступления своей любимицы.

Номер, в котором Алина предстает в красном топе, длинных брюках и с дерзкой прической, поставил специально для нее хореограф из команды Этери Тутберидзе - Даниил Глейхенгауз. Специалист сделал объявление о новом номере Алины Загитовой в середине мая. И после этого фанаты Евгении Медведевой попытались предъявить претензии Глейхенгаузу, мол, специально взял музыку для номера такую, которая нравится их любимой фигуристке. Однако же критику не по делу хореограф отмел.

Напомним, что Алина Загитова в прошлом сезоне выиграла чемпионат мира в Японии, покорив последнюю для себя вершину. И к 16 годам фигуристка стала чемпионкой мира, Европы, победительницей финала Гран-При и олимпийской чемпионкой. В грядущем сезоне она получила назначения на два этапа серии Гран-При.

Алина Загитова номер под Bad Guy 2019.Показательный номер Алины Загитовой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минстранс: наблюдается массовая сдача авиабилетов на рейсы в Грузию
Украинцы признались, что одинаково часто используют русский и украинский язык
Роспотребнадзор в связи с ситуацией в Грузии открывает горячую линию
Путин: Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
The Guardian: Борис Джонсон подрался с юной любовницей
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
В Москве госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости