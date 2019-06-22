Впервые после премьеры в Японии в сети появилось видео полного номера Загитовой под любимую песню Медведевой

Многочисленные фанаты фигуристки Алины Загитовой ликуют! Спустя неделю после премьеры на шоу в Японии в сети наконец-то появилось полное видео показательной программы спортсменки под песню американской исполнительницы Билли Айлиш - Bad Guy. Впервые он был показан на шоу Fantasy on Ice в Японии в середине июня. Однако же потом его показывали только в трансляциях на японском ТВ, а съемки на шоу были категорически запрещены. И вот фанатам Загитовой удалось достать полное видео выступления своей любимицы.

Номер, в котором Алина предстает в красном топе, длинных брюках и с дерзкой прической, поставил специально для нее хореограф из команды Этери Тутберидзе - Даниил Глейхенгауз. Специалист сделал объявление о новом номере Алины Загитовой в середине мая. И после этого фанаты Евгении Медведевой попытались предъявить претензии Глейхенгаузу, мол, специально взял музыку для номера такую, которая нравится их любимой фигуристке. Однако же критику не по делу хореограф отмел.

Напомним, что Алина Загитова в прошлом сезоне выиграла чемпионат мира в Японии, покорив последнюю для себя вершину. И к 16 годам фигуристка стала чемпионкой мира, Европы, победительницей финала Гран-При и олимпийской чемпионкой. В грядущем сезоне она получила назначения на два этапа серии Гран-При.