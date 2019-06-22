Геннадий Онищенко: Президент Грузии мадам Зурабишвили "Боржоми" и вино не "отправит". Но контроль нужен!

- Алло, Геннадий Григорьевич! Вот я хотел проконсультироваться - а "Боржоми", грузинское вино пить можно сейчас? Или - не желательно?

- Это в связи с чем?

- Ну, в связи вот с тем, что наших парламентариев обидели, швыряли в них бутылки в Грузии.

- Значит, у нас, с точки зрения моей профессии, единственным критерием, который может быть для ограничения потребления - как медицинских жидкостей, так и - зловредных алкогольных, - качество и безопасность этой продукции. И наш президент, подписывая Указ (в связи с событиями в Грузии) - уже определил один критерий: безопасность наших граждан на территории Грузии. То есть - учитывая вот ту запредельную истерию, которая сейчас там - и потребовались именно вот эти конкретные меры. Что же касается почти непечатных, злобных выражений в наш адрес со стороны президента Грузии - в виде дамы с неадекватной реакцией - судя по всем признакам, это не гарантирует безопасность наших граждан.

- А! То есть - что? Может, её высказывания могут отразится на качестве вина и "Боржоми", что ли?

- Нет, они не отразятся, это точно. Даже - несмотря на всю зловредную энергетику, которую мадам (Зурабишвили. - А.Г.) публично источает. Но - запретить их (вино и минводы - А.Г.) можно... У нас есть ещё такой закон, который - по политическим мотивам - даёт право политическим властям нашей страны запрещать торговлю, всякие экономические связи...

- Но пока этого нету.

- Инструмент этот пока не использован. Что касается санитарно-эпидемиологических требований и - качества и безопасности - то здесь признаков (для запрета) нет. Но - не мешало бы установить более пристальный контроль за ввозимой продукций, и, если там будут найдены какие-то отклонения, то, конечно же, уже будут все основания для того, чтобы это сделать.

Геннадий Онищенко: «Президент Грузии мадам Зурабишвили «Боржоми» и вино не «отравит». Но контроль нужен!» 00:00 00:00

- Скажите, то есть - вот эти зловредные, почти непечатные слова президентши - могут повлиять на качество грузинского вина и "Боржоми".

- Так, значит - её слова...

- Бациллы вот эти вот - могут появиться там?

- Её слова влияют... То есть, теоретически можно предположить, что могут появиться какие-то ... Э-э-э... Её сторонники, занятые виноделием в Грузии, которые в очередной раз могут посягнуть на... Многотысячелетнюю историю уникальной винной культуры, которую Грузия унаследовала от своих предков.

- Понятно. А вы с 2006 года (именно тогда по инициативе главного санврача Онищенко был запрещён ввоз в нашу страну грузинского вина и минеральной воды) - сами-то, наверное, это все не пьёте? Правильно я вас понимаю?

- Ну, почему? Когда мы возвратили все это...

- Ну, "Боржоми" и грузинское вино. Пьёте?

- Делаю это не регулярно, но - когда представляется возможность, я - использую.

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