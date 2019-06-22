Туристы, вино и денежные переводы: сколько потеряет экономика Грузии без России

В последние пару лет наблюдался как будто бы ренессанс российско-грузинских отношений, по крайней мере на уровне простых граждан. Поездки в Тбилиси или Батуми на выходные стали повальной модой среди молодых россиян. По данным российских сервисов бронирования авиабилетов, Грузия стала самым популярным заграничным направлением для самостоятельных путешествий (туда приобретался каждый десятый билет!). Но после антироссийских митингов в Тбилиси, нападения на нашу делегацию и оскорбительных заявлений президента Грузии Саломе Зурабишвили с 8 июля вводится запрет на авиасообщение между двумя странами. Кто и что потеряет от этого? Вот цифры и факты.

1. 46% ВИЗИТОВ В ГРУЗИЮ - ПРОЕЗДОМ

Для начала выясним, сколько туристов из России посещает Грузию? В последние дни назывались очень разные цифры.

Например, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что за прошлый год Грузию посетили 1,7 млн россиян (из неофициальных источников звучала цифра и 2 млн). При этом, например, Ростуризм заявил, что прямо сейчас в Грузии находятся около полутора тысяч организованных туристов. Согласитесь, если в разгар туристического сезона счет идет на всего лишь на тысячи, то непонятно тогда, откуда тогда берутся 2 миллиона человек за год.

Давайте разберемся. Будем для этого использовать официальные данные Грузстата.

Статистика говорит, что в прошлом году в Грузию было 1,4 млн визитов граждан России (включая повторные визиты одного и того же человека). Но в это число входят все пересечения границы, включая поездки по работе, в гости или транзит через Грузию в другие страны. По официальным данным, в прошлом году лишь 54% визитов иностранцев в Грузию длились дольше 24 часов (то есть считаются туристическими).

Статистика говорит, что в прошлом году в Грузию было 1,4 млн визитов граждан РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2. МЕГА-БУМ: В МАЕ ПРИРОСТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 150%

К слову, по количеству посещений Грузии Россия делит первое место с Азербайджаном (там тоже было 1,4 млн визитов в прошлом году). А почти две трети всех посещений Грузии дают четыре страны: Россия, Азербайджан, Турция и Армения. Из Европы почти никто не едет: Польша – 66 тысяч визитов, Германия – 64 тысячи. Украина дает почти в 10 раз меньше, чем Россия – 177 тысяч визитов.

При этом в России, действительно, в последнее время наблюдался грузинский туристический бум. За январь – апрель 2019 года количество визитов россиян выросло на треть, а в мае – вполовину (к аналогичным периодам прошлого года).

3. СЮРПРИЗ! 80% ЕДУТ АВТОМОБИЛЕМ

Но не стоит думать, что авиасообщение – это главный способ добраться до Грузии из России. В 2018 году 80% визитов россиян шло через КПП «Казбеги» на осетино-грузинской границе. Оставшиеся 20% как раз добирались самолетами (прямого железнодорожного сообщения нет, а по Черному морю почти никто не путешествует).

Таким образом, в 2018 году авиасообщением в Грузию прибыли около 280 тысяч визитеров из России (туристов из них соответственно около половины). С учетом резкого роста популярности Грузии в этом году показатель мог бы составить 400 тысяч визитов.

4. СРЕДНИЙ ГОСТЬ ГРУЗИИ ТРАТИТ $324

Зная эту цифру, мы можем подсчитать примерные потери Грузии от запрета полетов. Ведь по данным грузинских счетоводов в среднем один иностранный визитер сейчас оставляет в стране $324 (в пересчете на наш курс - 20,4 тысячи рублей). Итого, от потери российских авиапутешественников Грузия может недосчитаться около $130 млн в год. Это 0,8% ВВП Грузии, хотя в реальности падение будет больше за счет смежных отраслей.

В среднем гость тратит в Грузии 324 доллара за поездкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5. ВИНО ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ...

Заодно можем прикинуть, как еще Грузия и Россия зависят друг от друга. В первую очередь, на ум приходит, конечно, вино - одна из основных статей дохода грузинского экспорта.

Россия с огромным отрывом от всех остальных стран лидирует по поставкам грузинского вина. В первом квартале 2019 года Грузия экспортировала 13,2 млн бутылок в Россию (68% от всего винного экспорта). Доходы Грузии от экспорта вина в Россию в 2019-м году могут составить около $210 млн, или 1,2% ВВП.

Самые популярные грузинские вина в России (по числу проданных бутылок)

- Киндзмараули 3,6 млн бутылок

- Мукузани 1,2 млн

- Цинандали 890 тысяч

- Ахашени 422 тысячи

- Хванчкара 226 тысяч

(По данным за 1 квартал 2019 года):

Россия с огромным отрывом от всех остальных стран лидирует по поставкам грузинского винаФото: Евгения ГУСЕВА

6. ... А ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИНО

Еще одна важная статья доходная, по которой лидирует Россия, - это денежные переводы. Проживающие в нашей стране грузины – главные доноры экономики своей исторической родины. На них приходится четверть всех переводов (столько же на переводы из США, Израиля и Турции вместе взятые).

В январе-мае 2019 года из нашей страны на территорию Грузии было переведено $163 млн. При сохранении темпов за год этот показатель составит $390 млн, или 2,4% ВВП.

7. КОЛОМОЙСКИЙ КОНТРОЛИРУЕТ 2% ВВП

И еще один крайне любопытный факт. Крупнейшим экспортером из Грузии в Россию являются даже не винодельческие компании, а один из последних уцелевших гигантов местной индустрии – Зестафонский завод ферросплавов. За 5 месяцев 2019 года он поставил в Россию продукцию на $136 млн. При перекрытии этого канала Грузия лишается около 2% ВВП.

А теперь угадайте, кто является владельцем Зестафонского завода? Украинский олигарх Игорь Коломойский собственной персоной! Да-да, тот самый, который, как утверждают, стоит за новым президентом Незалежной – Владимиром Зеленским.

8. ТРЕТЬ БЕНЗИНА - ИЗ РОССИИ

Наконец, добавим, что Россия хоть и является главным поставщиком бензина и нефтепродуктов в Грузию, но вряд ли сможет использовать это в качестве экономического аргумента. Этот рынок там достаточно диверсифицирован: доля России составляет 33%, а все остальное дают Румыния, Азербайджан, Болгария и Туркмения. Так что наш уход с бензинового рынка в Грузии там скорее всего сумеют достаточно быстро заместить.

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