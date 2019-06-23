Сразу 28 молодых хоккеистов из России получили приписку к клубам НХЛ. Такого не было 16 лет

Ночью завершился драфт новичков в НХЛ. Сразу 28 молодых игроков из России получили приписку к клубам НХЛ. Сколько из них смогут заключить контракты новичков уже в этом году - сказать сложно, но размер предполагаемого русского десанта все равно впечатляет. Такого интереса к нашим хоккеистам не было с начала века.

В первом раунде драфта под номером 10 был выбран только один российский хоккеист - Василий Подколзин. Любопытно, что его выбрал «Ванкувер», который явно соскучился по русским звездам. Напомним, что именно в этом канадском клубе блистали Александр Могильный и Павел Буре. Кстати, раньше «Ванкувер» никогда не драфтовал русских в первом раунде.

Очень высоко оценили потенциал вратаря Петра Кочеткова, которого взяла к себе «Каролина». При этом он стал всего вторым голкипером в череде нынешнего выбора.

Второй раунд: Пётр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62)

Третий раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88)

Четвёртый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семён Чистяков («Нэшвилл», №117)

Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154)

Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174)

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208)

Интересно, что больше всего своих воспитанников отправляет за океан ярославский «Локомотив» - сразу восемь. Это – Фирстов, Мисюль, Коновалов, Николаев, Дарьин, Бычков, Слепец и Денежкин.

Кстати, больше игроков из России на драфте последний раз было только 16 лет назад, когда подписали 30 хоккеистов. Правда, мало кто из них закрепился в НХЛ. Через год, в 2004 году, на драфте было 20 человек из России. Зато, среди них в первом раунде были выбраны Александр Овечкин («Вашингтон» №1), Евгений Малкин («Питтсбург», №2) и Александр Радулов («Нешилл», №16). Так что массовость еще ни о чем не говорит. Но, надеемся, что среди нынешнего поколения тоже зажгутся звезды первой величины.

Всего же в этот раз было зафрахтовано 28 канадцев, 57 американцев, 28 россиян, 26 шведов, 7 чехов, по два игрока из Дании и Белоруссии и по одному из Германии, Швейцарии, Латвии и Словакии.