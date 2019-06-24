Исповедь мошенника из «службы безопасности банка»: Для меня это азарт - забрасываю удочку и подсекаю

«Комсомолке» удалось разговорить афериста, который, представляясь сотрудником службы безопасности банка, облапошивает россиян на миллионы рублей. Разговор получился недолгий, но познавательный.

Пару лет назад я открыл счет в одном из крупных банков. Получил карту, но ни разу ею не пользовался. Поэтому, естественно, удивился, когда мне позвонили из службы безопасности этого банка и сказали, что кто-то хотел списать с моей карты деньги. Сначала прикинулся дурачком, посмотрел, как работает схема (см. ниже), а потом поговорил с мошенником начистоту. На том конце провода был парень лет 20 - 25 с явным южным акцентом.

«НА РАБОТУ БЕРЕМ ТОЛЬКО ПО ЗНАКОМСТВУ»

- Где сидите?

- Нет, чувак, если ты думаешь, что мы на зоне, то это не так. У нас обычный офис. Сейчас сидим в Таганроге. Но часто переезжаем, примерно раз в месяц. Чтобы следов меньше оставлять. Раньше, например, базировались в Ростове. Куда дальше поедем, не знаю. Так даже интереснее. Новое место, новые знакомства.

- Сколько зарабатываете?

- Погоди, спрошу у ребят... (Советуется с коллегами.) В среднем по 70 тысяч в день каждый. Но как повезет. Бывает, что ноль. А бывает, 200 тысяч. С этих денег получаем 10%. В месяц сам посчитай, сколько выходит.

- Ого! 150 - 200 тысяч. Неплохо. Как к вам на работу попасть?

- Только по знакомству. Всех тщательно пробиваем. Сам догадываешься, почему.

«СНАЧАЛА ОБЗВАНИВАЕМ САМЫХ БОГАТЫХ»

- Откуда у вас все данные?

- Кто сливает базы, не знаю. Мне это не нужно. Начальство дает и велит прозванивать.

- Кому обычно звоните?

- В основном это москвичи и жители других крупных городов. Сначала обзваниваем тех, у кого на счете от 100 тысяч рублей. Крупные рыбешки. Но их сложнее провести. Потом за остальных беремся, у кого счета поменьше.

- Ну у меня-то денег в этом банке вообще давно нет. ... (Смеюсь.)

- Старые базы. Но работать по ним можно.

- Часто люди трубку бросают и матом кроют?

- Да постоянно. Знаешь, сколько я звоню в день людям?! Голова пухнет говорить одно и то же. Кто-то на ... посылает, кто-то на совесть давит. Типа «как тебе не стыдно». Но я к такому привык. Я же понимаю, что они никогда не узнают, кто я и где нахожусь. Поэтому и с тобой так спокойно разговариваю.

- Как часто клюют?

- Раньше велся каждый десятый. Сейчас примерно 1 из 20. Видимо, просекли фишку. В основном клюют женщины лет 30 - 40. Это мои любимые «клиенты». Они сразу в ступор впадают и паниковать начинают. Что ни скажешь - все сделают. Мужики тоже клюют, но меньше.

Как россиян разводят на деньгиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЗАБРАСЫВАЕШЬ УДОЧКУ И ЖДЕШЬ, КОГДА КЛЮНЕТ ТРОФЕЙ»

- А пенсионеры?

- Эти почти не ведутся.

- Почему?

- Не, не потому, что умные. Просто они обычно вообще не понимают, как пользоваться картой или онлайн-банком. Им дети и внуки все делают. Попробуй объясни старику по телефону, как и что ему надо сделать, чтобы он перевел деньги. Геморрой один. Поэтому я пенсионерам стараюсь не звонить. Выхлоп маленький. Хотя на счетах у них по 500 тысяч, по миллиону, бывает, лежит.

- Почему нормальную работу не найдешь?

- А мне эта нравится. Сижу в офисе, по телефону треплюсь. Работа должна приносить удовольствие. Для меня это азарт. Как у рыбака. Забрасываешь удочку, подкармливаешь и ждешь, когда клюнет трофей. Романтика! (Смеется.)

СПРАВКА «КП»

Схема развода

Легенда следующая: «Мы заметили подозрительную активность на вашем счете. Вы точно переводили 3500 рублей Лебедеву К. А. в Новокузнецк? Если нет, надо срочно заблокировать карту. Она у вас с собой?»

Дальше «сотрудник» просит назвать номер карты и кучу других данных. Например, начинает так: «Первые четыре цифры вашей карты такие: 5438. Все верно? В целях безопасности вы должны сами назвать оставшиеся 12 цифр. А я сверю их с теми, что есть у нас в базе». Якобы это нужно для проверки и идентификации личности. А потом (опять же в целях безопасности) просит назвать три цифры на обороте карты или цифры из присланной СМС. После этого с деньгами можно попрощаться.

ОФИЦИАЛЬНО

Отвечает Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России:

- Как ЦБ борется с такими мошенничествами? Как у мошенников получается звонить прямо с реальных номеров банков?

- Подменять номер можно благодаря IP-телефонии, для этого есть специальное программное обеспечение, которое и используют мошенники. Мы взаимодействуем и с банками, и телеком-операторами, и с Минкомсвязи. Многое от них зависит.

- Куда жаловаться?

- Пишите заявление в полицию, свой банк и в Центральный банк - у нас на сайте есть общественная приемная. Полученная информация помогает нам формировать эффективные меры противодействия.

- Если деньги уже ушли, можно их вернуть?

- Есть закон, который обязывает банки возвращать деньги клиенту, если несанкционированное списание произошло не по вине клиента. Но если человек сам сообщил мошеннику данные, которые привели к хищению денег, то банк не обязан возвращать деньги.

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