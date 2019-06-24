Андрей Харитонов предвидел свой ранний уход: «Буду выполнять программу «звезда должна умереть молодой»

Не стало Андрея Харитонова – звезды фильма «Овод»: актер ушел из жизни в 59 лет. Последние годы он боролся с онкологией. Страшная болезнь забрала его слишком рано – в такие годы еще жить да жить. Между тем сам актер словно предвидел свой ранний уход. В интервью «КП» Харитонов мистическим образом поставил себе планку в 54 года – по словам артиста, он собирался дожить именно до этого возраста. Но чуть-чуть не угадал – ушел в 59.

В него были влюблены все девушки Советского Союза. Роль романтического героя, красавца Овода сделала его знаменитым на всю страну. И хотя Харитонов снимался много и дальше, повторить этот успех он уже не смог. Возможно, именно из-за этого он пристрастился к алкоголю.

- Года четыре или даже пять я пил капитально, - признавался Харитонов. - Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм - я в этом уверен - это болезнь. И «болеть» мне было по кайфу. Все прелести запойного дела мне известны. А смысл выражения «с утра выпил, весь день свободен» я проверил на собственным опыте... Потом нашел врача, который меня вылечил.

Жизнь на грани наложила свой отпечаток – Андрей часто думал о смерти. И о том, что он, возможно, не доживет до преклонного возраста. Для себя актер поставил задачу: дотянуть хотя бы до 54 лет.

- Я решил: либо буду выполнять программу «звезда должна умереть молодой», либо постараюсь дотянуть до среднестатистического возраста. В нашей стране это не такой уж большой срок - 54 года, - рассказывал Харитонов в интервью «КП».

Когда Андрей сыграл в своем судьбоносном фильме «Овод», ему было всего 20 лет. Он заканчивал Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. После экранизации романа Этель Лилиан Войнич у него было немало хороших фильмов – «Тайна черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Вольный ветер», «Человек-невидимка». И все же для зрителей он навсегда останется красавцем Артуром Бертоном, романтиком-революционером, погибшим совсем молодым.