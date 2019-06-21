2019-06-21T08:44:00+03:00
Спорт

Дисквалифицированная за допинг бегунья из Кении оказалась мужчиной

Это выяснилось при неожиданных обстоятельствах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мало кто мог подумать, что кенийская бегунья Шиис Чепкосгей на самом деле - мужчина Хиллари Киприотич.Мало кто мог подумать, что кенийская бегунья Шиис Чепкосгей на самом деле - мужчина Хиллари Киприотич.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Историю южноафриканской бегуньи Кастер Семеня знает весь мир - девушка с высоким уровнем тестостерона в организме одерживает победы над женщинами в забегах и борется с чиновниками от международной легкой атлетики, чтобы выступать в спорте. Однако история из Кении легко затмит все эти расклады. Шиис Чепкосгей в 2016 году получила дисквалификацию от антидопингового агентства страны за использование веществ, которые повышают работоспособность.

В допинг-пробе "женщины" были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона после полумарафона, который прошел в Малайзии в октябре 2016 года. Она получила 4 года дисквалификации и, казалось, должна была просто отбыть это наказание и вернуться в большой спорт.

Однако 4 июня этого года Чепкосгей была арестована в одной из больниц города Найроби местной полицией. Работникам медицинского учреждения "она" показалась довольно странной - выдавала себя за медсестру, а на ее бейдже было написано имя несуществующей медсестры. Более того, она тогда представила Памелой Мулупи, но этого имени вообще не было в списках работниках больницы.

Полиция доставила его в отделение. И надзиратели вдруг выяснили, что перед ними - мужчина!

Тогда уже в суде внезапно "женщина" призналась, что является мужчиной и настоящее имя "этого парня" - Хиллари Киприотич. И чтобы начать занятия спортом, он для регистрации стал указывать, что является женщиной!

- Я был рождён мужчиной, но когда регистрировался для выступления на соревнованиях, заявлял, что являюсь женщиной, - признался в суде Киприотич.

Однако же, за годы выступлений этот мужчина, выдававший себя за женщину, успел принять участие в трех марафонах в том числе и зарубежом - Малайзии, Марокко и Танзании, он выиграл три турнира за свою "карьеру".

21 июня в пятницу пройдет суд над мужчиной, и ему придется снова вернуться в больницу для углубленного медицинского обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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