Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани

Четыре года назад в семье Аллы Пугачевой появился приёмный ребёнок. Алла Борисовна оформила опекунство над внуком своего покойного брата Евгения.

Маленький Женя очень похож на Пугачеву: такой же рыжий, с фирменной пугачевской щербинкой.

Напомним: семь лет назад ушёл из жизни единственный брат певицы, полковник запаса Евгений Пугачев. При жизни Евгений Борисович переживал за сына, с помощью сестры лечил его от наркомании в различных клиниках. А после смерти брата забота о Владе легла на плечи Аллы Борисовны. В больнице племянник звезды познакомился с дважды судимой (за угон автомобиля и грабеж) Викторией Фадеевой, которая была старше его на 10 лет. Потом была свадьба, родился сын Женя.

Певица помогала молодой семье - давала деньги на питание. А потом в дом пришла новая беда. В 29 лет Влад Пугачев стал инвалидом - пытаясь сделать укол в ногу, попал в нерв. У парня отнялись ноги, почти не действовали руки. Как говорится, беда не приходит одна. Жена Влада после очередного укола впала в кому. Алле Пугачевой пришлось оформить опекунство над сыном племянника.

Теперь Женя живет в семье помощника звезды Игоря Польшикова, а на выходные и праздники мальчик приезжает в замок к Алле Борисовне.

Не забыла Пугачева и про своего племянника. Отправила Влада на лечение в Израиль, где врачи подняли его на ноги. В Москву Влад вернулся здоровым, избавился от дурных привычек и поселился в новой квартире в районе метро «Аэропорт», которую для него купила и отремонтировала тетя. А вот в личной жизни парню не везло. Сначала у Влада была девушка Екатерина, с которой он даже планировал пожениться. Но расставшись с подругой, парень сдал квартиру и махнул в Рязань за новой дамой. И там не сложилось.

Сейчас Влад вернулся в Москву и почти сразу познакомился со своей любимой Гузель.

Новой даме сердца 33-летнего Влада Пугачева Гузель 34 года. Она приехала в Москву из Казани, там у неё растёт 14-летний сын.

Владу долго не везло в личной жизни и вот, наконец, и он нашел свою вторую половину.Фото: Личный архив

В Москве Гузель работает бухгалтером.

С Владом они настолько сблизились, что парень не стал медлить с предложением. Пара поженилась в Перовском загсе.

- Мы просто расписались. Свадьбу пока перенесли по состоянию здоровья Влада, - объяснила «КП» Гузель.

- Переутомление на фоне жары было, поэтому решили пока обойтись регистрацией,-рассказал нам Влад Пугачев. - Я Гузель почти 15 лет выдумывал. И выдумал, визуализировал, нашёл. Это моя плоть. Я очень счастлив с ней.

Аллы Пугачевой на свадьбе племянника не было. Но родственник певицы верит, что тётя его когда-нибудь простит и даст ещё один шанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пугачева отпраздновала Новый год с приёмным сыном

Два года назад в семье Аллы Пугачевой появился ещё один малыш. Певица взяла под опеку сына своего племянника Влада (подробности)