2019-06-21T11:59:24+03:00
Звезды

«Как можно снимать такую мерзость?!»: премьера «Дылды» с участием Кантемира Балагова закончилась скандалом

Продюсеру Александру Роднянскому пришлось жёстко ответить на критику [видео, эксклюзив KP.RU]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Кадр из фильма "Дылда", который начинает обрастать наградами кинофестивалей и скандалами.Кадр из фильма "Дылда", который начинает обрастать наградами кинофестивалей и скандалами.
Изменить размер текста:

Российский фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде, который вчера стартовал в кинотеатрах по всей стране, стал сенсацией ещё до премьеры. Этой весной на Каннском кинофестивале лента получила сразу две статуэтки - приз Международной федерации кинопрессы и награду награду за лучшую режиссуру. А ещё «Дылда» успела побывать на Кинотавре, где влюбила в себя множество звёздных зрителей. Что самое интересное - драму о судьбе фронтовичек снял молодой режиссёр Кантемир Балагов. Для 27-летнего парня из Нальчика, ученика Александра Сокурова, эта работа стала второй: первый фильм «Теснота» в 2017 году тоже получил статуэтку на Лазурном берегу, поэтому нашего Балагова уже окрестили «русским фаворитом Канн».

В четверг, 20 июня, режиссёр представлял свой фильм в столичном кинотеатре «Октябрь», и после просмотра зрители смогли задать свои вопросы Балагову и продюсеру «Дылды» Александру Роднянскому.

Как на подбор, к микрофону подходили сплошь молодые парни и девушки, большинство - студенты, будущие актеры и режиссёры. Разговор шел профессиональный - о сюжетных линиях, о том, что осталось за кадром, о цветовом оформлении (оно в «Дылде» и правда необычное - буйство охры и изумруда)... А когда время уже подходило к концу, слово взял зритель постарше.

"Дылда" - это фильм о сложной судьбе двух молодых женщин в послевоенном Ленинграде.

"Дылда" - это фильм о сложной судьбе двух молодых женщин в послевоенном Ленинграде.

- Тут все молодые, все в теме, а я вот простой зрителей, не из кино, - представился пенсионер. - И у меня к вам один вопрос - эти женщины (видимо, речь идёт о поцелуе героинь в кадре. - Ред.), зачем вы это сняли..? Это же послевоенный период, священное время для нашей страны! А вы..! Как можно снимать такую мерзость?!

Балагов даже ответить ничего не успел - микрофон выхватил Александр Роднянский.

- Какую мерзость вы имеете ввиду?

- Человеческую...

- Какую человеческую? Скажите прямо. Вы бросаетесь словами, научись их объяснять! Вам же много лет.

- То, что здесь показно...

- Что показано конкретно, где мерзость?

- Герои, две вот эти женщины.

Продюсер Александр Роднянский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер Александр Роднянский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вам их не жаль? То есть вы им не сочувствуете? Им надо сострадать и сочувствовать, для этого делается кино. А не для того, чтобы петь песни. Я вам ответил, - закончил продюсер.

- Во-первых, надо уважать старших, - возразила Роднянскому девушка из зала.

- Во-первых, надо уважать труд! - ответил тот. - А этими аргументами не пользуйтесь, это биологический фашизм. Не надо рассказывать про возраст. Иначе мы так зайдём очень далеко - я вам приведу значительно более старших людей.

- Я тоже пожилого возраста, и мне все понравилось - я увидела чистых людей, - разрешила конфликт ещё одна зрительница. - Спасибо вам за этот фильм.

К слову, на вопрос о нетрадиционной ориентации героинь Балагов ответил категорично:

- Это фильм не о любви женщины к женщине, а о том, что человеку нужен человек. Ничего лесбийского я туда не закладывал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канны-2019: Не можем повторить

В этом году в каннском основном конкурсе, к сожалению, не нашлось места для российского фильма (зато в нем участвует 7 французских картин плюс еще столько же, частично финансированных французами), хотя его легко могла бы занять «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. Она попала во второй по значению конкурс «Особый взгляд» (в нем, впрочем, тоже участвует 7 французских фильмов). (подробности)

Премьера «Дылды» закончилась скандалом.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Внуки из Америки приедут на юбилей «Машины». Жаль, по-русски не понимают
Лидер «Машины времени», которая отмечает в эти дни свое 50-летие, рассказал нашему политобозревателю и своему давнему фанату Александру Гамову о том, о чем еще никогда никому не рассказывал [видео]
Как создавали «Историю игрушек 4»: 100 вариантов пылинок и прорыв с дождем
Если сравнить «Историю игрушек 4» с первой частью, которая была снята 24 года назад, невооруженным глазом видно, какая пропасть лежит между ними и как далеко шагнула анимация за четверть века
Новости 24
В Индии автобус с пассажирами сорвался в ущелье
Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку
Треть женщин ходят на свидание ради бесплатной еды
Горные разведчики пересядут на «Тайфун»
Иран получил предупреждение от США о планируем ударе
Суд в Киеве разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции
МИД России: радикальная оппозиция Грузии пытается помешать нормализации отношений двух стран
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Президент указал на главную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей»
Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом
Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
В Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси
Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в России