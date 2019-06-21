«Батенька, да там фарш»: певец Данко разбился на мотоцикле в Крыму

Певец Данко (а с прошлого года — еще и муниципальный депутат в Новой Москве) вот уже много лет передвигается на байке. При этом осторожно — не гоняет, всегда одевает защиту. И тем не менее, в конце мая на отдыхе в Крыму в районе Ай-Петри с артистом произошел несчастный случай

- Я спускался с горы по мокрой после дождя дороге, - рассказал Данко сайту kp.ru. - Как вдруг на повороте меня занесло и выбросило на обочину — вылетел с седла, расшибся. Проезжавшие мимо водители вызвали «скорую», помогли встать. Больше всего травмировал плечо, но всей серьезности поначалу не осознал.

Вернувшись в Москву, артист сделал МРТ - оказалось, кость цела, а все мягкие ткани, связки разорвало.

- «Батенька, да там фарш», - сказали мне врачи и заломили за операцию по восстановлению плечевого сустава 250 тысяч рублей, - продолжает Данко. - Плюс сопутствующие расходы: пребывание в больнице, медикаменты. Спасибо, помогли добрые люди — в больнице №122 Санкт-Петербурга мне сделали все бесплатно, по квоте. Сейчас отхожу от операции, сколько займет восстановление, неизвестно.

Между тем, это не первое ДТП с участием артиста. Несколько лет назад в иномарку Данко врезался автомобиль с пьяным водителем. К счастью, тогда никто не пострадал.

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