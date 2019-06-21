2019-06-21T14:53:58+03:00
Звезды

«Батенька, да там фарш»: певец Данко разбился на мотоцикле в Крыму

После ДТП артиста «собирали» питерские врачи [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Вернувшись в Москву, артист сделал МРТ своей травмы.Вернувшись в Москву, артист сделал МРТ своей травмы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певец Данко (а с прошлого года — еще и муниципальный депутат в Новой Москве) вот уже много лет передвигается на байке. При этом осторожно — не гоняет, всегда одевает защиту. И тем не менее, в конце мая на отдыхе в Крыму в районе Ай-Петри с артистом произошел несчастный случай

- Я спускался с горы по мокрой после дождя дороге, - рассказал Данко сайту kp.ru. - Как вдруг на повороте меня занесло и выбросило на обочину — вылетел с седла, расшибся. Проезжавшие мимо водители вызвали «скорую», помогли встать. Больше всего травмировал плечо, но всей серьезности поначалу не осознал.

Вернувшись в Москву, артист сделал МРТ - оказалось, кость цела, а все мягкие ткани, связки разорвало.

- «Батенька, да там фарш», - сказали мне врачи и заломили за операцию по восстановлению плечевого сустава 250 тысяч рублей, - продолжает Данко. - Плюс сопутствующие расходы: пребывание в больнице, медикаменты. Спасибо, помогли добрые люди — в больнице №122 Санкт-Петербурга мне сделали все бесплатно, по квоте. Сейчас отхожу от операции, сколько займет восстановление, неизвестно.

Между тем, это не первое ДТП с участием артиста. Несколько лет назад в иномарку Данко врезался автомобиль с пьяным водителем. К счастью, тогда никто не пострадал.

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Еще год назад певец Данко был частным гостем телеэфиров, где рассказывал, как непросто быть отцом, у которого родилась дочь с диагнозом ДЦП. Но, мол, это трудности, которые выпали на долю его семье, и они справятся. Тогда казалось, что Данко окончательно завязал со своей славой донжуана и сосредоточился на том, чтобы действительно сделать свою семью счастливой. Однако, как оказалось, ненадолго. На днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерей ради молодой девушке- диджея Марии Силуяновой. Теперь последняя часто публикует романтичные кадры с Данко в своем Инстаграме. Интернет-пользователи даже подозревают, что певец и диджей уже сыграли свадьбу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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