Выбираем свою «Красу России» на сайте kp.ru

26 июня в Москве, в концертном зале «Vegas City Hall», состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019», старейшего конкурса красоты на территории страны. Сейчас в столицу съехались самые красивые барышни из разных уголков страны. За главный титул будут бороться 48 девушек в возрасте от 15 до 28 лет.

По традиции, зрителей в финале ждет эффектное танцевально-театрализованное шоу с элементами дефиле, в котором примут участие звезды эстрады, а также победительницы прошлых лет.

В жюри фестиваля войдут представители модной индустрии, спорта, шоу-бизнеса. Но у читателей газеты есть возможность выбрать свою победительницу, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Та, которой вы отдадите большинство голосов, и получит наш приз. Заходите и голосуйте!