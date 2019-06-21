2019-06-21T15:09:35+03:00
В мире

Трамп предупредил Иран о подготовке к бомбардировке

Так президент США решил мстить Тегерану за сбитый американский беспилотник
Мария БЕРК
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Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками.Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками.Фото: REUTERS
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Власти Ирана через посредников из Омана получили послание от Дональда Трампа. В нем президент США предупредил о неизбежности нападения на Иран в случае, если Тегеран откажется от переговоров.

- В своем послании Трамп заявил, что против войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы. Он далвремявластям на ответ, - передает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Окончательный ответ должен дать лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Но власти страны прежде уже предупреждали оманских посредников, что аятолла выступает против переговоров с Вашингтоном. А любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия.

Незадолго до этого иранские военные сбили американский беспилотник, который нарушил воздушную границу страны. Это произошло на северном берегу Персидского залива.

Американские военные объявили, что не проводили никаких операций в небе над Ираном. Разгневанный Трамп тут же отдал распоряжение нанести удар по иранским радарам и ракетным батареям.

Как пишет New York Times, американский генералитет и дипломаты собрались в Белом доме и вели дискуссию с представителями Совета нацбезопасности США и Конгресса в ожидании удара по Ирану.

- Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, - отметил источник.

Белый дом и Пентагон отказались комментировать решение об отмене удара.

- Что хочет показать миру Трамп подобными действиями, непонятно ни американцам, ни иранцам, - говорит «КП» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. - Очевидно, что своими решениями президент США хочет запугать Тегеран и другие государства-противники. Методика таких запугиваний (подготовка вооруженного нападения, его отмена), далеко не нова. Американцы так поступали неоднократно со странами Латинской Америки.

Впрочем, медлительность США в принятии решений показывает, что американские власти наконец осознали, что живут на планете не одни и могут получить отпор. Трамп в это же время рассматривает два вариант — военный и дипломатический. За первый ратует советник по нацбезопасности Джон Болтон, за второй — госсекретарь Майк Помпео. Но пока Трамп отказывается от начала военных действий, в отличие от своих предшественников, которые развязали войны в Ираке и Ливии. Но еще не вечер.

Международное сообщество и, в частности, страны, которые могут повлиять на США, обязаны в открытую заявлять о недопустимости подобных действий со стороны американских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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