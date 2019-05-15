Верховный лидер Ирана отверг возможность войны с США
Иран не будет воевать с Соединенными Штатами. Такое заявление 14 мая сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире национального телевидения.
"Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления", - сказал он.
Однако Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не станет вести переговоры с Вашингтоном по вопросам как ракетные вооружения и влияние Тегерана в регионе. Лидер Ирана уверен, что такие переговоры принесли бы стране лишь вред.
"Переговоры действуют как яд, пока США продолжают действовать, как сейчас. А с нынешним правительством США ситуация становится еще более ядовитой. Они говорят, давайте договоримся о ваших оборонительных вооружениях, и почему вы делаете ракеты с определенной дальностью; уменьшите дальность, чтобы, если мы ударили по вашим базам, вы не смогли нанести нам ответный удар! Или они говорят, давайте обсудим ваше стратегическое влияние в регионе, то есть ваш отказ от него", - написал Хаменеи в Тwitter.
Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки части Вооруженных сил на Ближний Восток в рамках сдерживания Ирана. Согласно данным источников в американской администрации, речь идет о 120 тысячах военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU