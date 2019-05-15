2019-05-15T01:30:33+03:00
Политика

Верховный лидер Ирана отверг возможность войны с США

Тегеран не планирует вести с Вашингтоном переговоров по ядерной сделке
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Верховный лидер Ирана аятолла Али ХаменеиВерховный лидер Ирана аятолла Али ХаменеиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Иран не будет воевать с Соединенными Штатами. Такое заявление 14 мая сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в эфире национального телевидения.

"Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления", - сказал он.

Однако Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не станет вести переговоры с Вашингтоном по вопросам как ракетные вооружения и влияние Тегерана в регионе. Лидер Ирана уверен, что такие переговоры принесли бы стране лишь вред.

"Переговоры действуют как яд, пока США продолжают действовать, как сейчас. А с нынешним правительством США ситуация становится еще более ядовитой. Они говорят, давайте договоримся о ваших оборонительных вооружениях, и почему вы делаете ракеты с определенной дальностью; уменьшите дальность, чтобы, если мы ударили по вашим базам, вы не смогли нанести нам ответный удар! Или они говорят, давайте обсудим ваше стратегическое влияние в регионе, то есть ваш отказ от него", - написал Хаменеи в Тwitter.

Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки части Вооруженных сил на Ближний Восток в рамках сдерживания Ирана. Согласно данным источников в американской администрации, речь идет о 120 тысячах военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram