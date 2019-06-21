Медведев похвастался успехами Рунета

В пятницу на международном конгрессе по кибербезопасности премьер Дмитрий Медведев рассказал о развитии российского сегмента Интернета, а глава Сбербанка - о том, что ему мешает спать по ночам.

- У нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг. Стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире. О таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента - рунета, любая страна могла бы только мечтать - это до 15% в год, - сказал Медведев.

Он напомнил, что в мире интернетом сегодня пользуются свыше 4 миллиардов человек, а мобильными телефонами - 5 миллиардов, то есть более половины населения Земли.

- И нет никаких сомнений, что эта цифра в конечном счете будет практически совпадать со всеми живущими на нашей планете, - заявил премьер.

Но без ложки дегтя все-таки не обошлось. Медведев заявил, что киберугрозы могут свести на нет все достижения. И привел печальную статистику: только от кибератак потери мировой экономики в этом году могут увеличиться до 2,5 триллионов долларов. Чтобы присутствующие смогли в красках оценить размер ущерба, Медведев для сравнения заметил, что совокупный ВВП всех стран Африки тоже составляет 2,5 триллиона долларов.

- Проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума, международное экспертное сообщество зачатую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных, как терроризм, глобальные экологические проблемы, - перечислял Медведев и призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. При этом Медведев заявил, не некоторые страны не хотят сотрудничать с Россией в сфере безопасности, ссылаясь на низкий уровень доверия к нашей стране.

- Это странная, если не сказать опасная, позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений к состоянию, которое, может быть, было в конце ХIХ века, - отметил Медведев.

А глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вопросы кибербезопасности плохо сказываются на его сне

- Самый простой ответ - я сплю спокойно, потому что... и можно долго перечислять «потому». Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности - тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи. Когда ты начинаешь понимать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, ты понимаешь, что для этого нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация, - признался Греф.

А глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2019 году на предмет выполнения требований кибербезопасности было проверено 75 банков, и у всех были обнаружены нарушения.

После форума Дмитрий Медведев отправился в Минск. Там он проведет переговоры с президентами Белоруссии, Сербии и Молдавии, а потом вместе с ними посетит открытие Европейских игр.

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