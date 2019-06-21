Российские учителя - одни из самых загруженных в мире

На днях стали известны результаты крупнейшего международного исследования учителей TALIS, которое проводится в 48 странах мира. Авторы выяснили, как работают педагоги, кто сегодня идет преподавать в школу, и с какими проблемами чаще всего сталкиваются учителя.

Женская профессия

Оказывается, почти 85 процентов учителей в России — это женщины. Больше, чем у нас, дам - педагогов только в Латвии. Там в школе преподают только 11 процентов мужчин. В среднем по странам-участницам исследования, доля женщин в этой профессии составляет 68%. Выбивается из этого тренда только Япония, где больше половины школьных педагогов — мужчины.

А вот среди директоров доля женщин меньше. В прошлом цикле исследования, в 2013 году, среди руководителей школ было почти три четверти женщин. Сейчас же — только 68 процентов.

Средний возраст российских педагогов не изменился, это 46 лет. При этом больше 40 процентов учителей старше 50 лет.

- Это означает, что России придется заменить двух из пяти учителей за ближайшее десятилетие, - отмечают авторы исследования.

Вот только заменить педагогов на пенсии особо не кем. Молодежь не слишком-то рвется к доске. Если в 2013 году в школах было всего 4,7 процента педагогов моложе 25 лет, то сейчас — меньше 4 процентов.

60-часовая рабочая неделя

Что касается рабочей недели учителя, то у российских педагогов она почти на 5 часов больше, чем у зарубежных коллег! Официально она занимает 43 часа, из которых почти 24 уходит на преподавание (см. таблицу). А если посчитать затраты на подготовку к урокам и бумажную работу, то получается, что учителя трудятся почти 60 часов в неделю!

Кроме того, как показало исследование, более опытные учителя работают на 5 часов в неделю дольше коллег. А педагоги-женщины — на 7 часов (то есть, целый рабочий день!) дольше, чем мужчины.

Кстати, бумажная нагрузка, на которую часто жалуются преподаватели, за последние пять лет снизилась. Но все равно на отчеты российские учителя тратят почти 3 часа в неделю.

Много преподают и мало оценивают

А вот к новым технологиям на уроках учителя стали более терпимы. Все больше педагогов разрешают детям использовать ноутбуки и смартфоны на занятиях. Правда, времени на самостоятельную работу в классе у ребят всё равно не так много.

Дело в том, что на само преподавание российские учителя тратят больше времени, чем их зарубежные коллеги — 39 минут из стандартных 45. Остальное время уходит на организационные моменты и поддержание дисциплины в классе. В большинстве других стран время, которое педагоги тратят именно на обучение, постепенно снижается — учителя стараются больше внимания уделять обратной связи и индивидуальной работе с учениками. У нас же только две трети учителей дает ученику фидбек сразу после ответа — объясняет, что было хорошо, а что не очень.

Возможно, это связано с раздутой школьной программой: в исследовании не учитывается, сколько всего педагоги должны впихнуть в детские головы. А российские учителя не первый год жалуются, что не успевают пройти все положенное в отведенные часы. Тут уж не до индивидуальной работы — успеть бы материал выдать.

Что входит в работу учителя:

Преподавание — 24 часа

Подготовка к урокам и планирование — 9 часов

Проверка работ — 5 часов

Работа с коллегами и профессиональное развитие — 4 часа

Административная работа — 3 часа

Сколько длится рабочая неделя учителя в разных странах:

Китай (Шанхай) - 63 часа

Россия - 60 часов

Сингапур - 57 часов

Япония - 57 часов

Канада - 55 часов

Среднее по странам-участницам TALIS - 49 часов

Эстония - 42 часа

Финляндия - 36 часов

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