2019-06-21T22:16:49+03:00
Звезды

"Мне лазили в голову": Валуев из-за опухоли мозга каждый месяц проходит терапию

Бывший боксер перенес две операции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Николай Валуев несколько лет борется с опухолью головного мозгаНиколай Валуев несколько лет борется с опухолью головного мозгаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Николай Валуев несколько лет борется с опухолью головного мозга. Он перенес две операции, но так как болезнь не отступила, политик и бывший боксер-профессионал каждый год вынужден проходить лечение.

"Я перенес это, мне лазили в голову", - рассказал Николай Валуев в откровенном интервью Кире Прошутинской. Он отметил, что его рост - это как раз следствие доброкачественной опухоли.

Акромегалию (заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза) выявил врач эндокринолог по вторичным признакам. Как только Валуев узнал о диагнозе, он сообщил все супруге и сразу согласился на операцию.

"Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол", - поделился политик в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Пришлось уйти из спорта в 2010 году. По его словам, врачи предупреждали о рисках.

"Мне приходилось это сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца. В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать", - сообщил Николай.

По его словам, болезнь не отступила. "Мне приходится каждый месяц проходить терапию", - заключил Николай Валуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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