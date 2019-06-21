Покупатель стал умнее или беднее

В большинстве это маленькие торговые точки в небольших городах и поселках. Но основной оборот приходится на крупнейшие торговые сети. Их доля с каждым годом растет. А сами сети развивают разные форматы.

- На рынке увеличивается доля крупнейших федеральных торговых сетей, - говорит Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРЫ России», глава Ассоциации малоформатной торговли. - Это общемировая тенденция. К примеру, в Германии 90% рынка контролируют пять крупнейших сетей. И от этого в основном страдают региональные сети. Потому что ассортимент у них схожий, а возможностей для снижения цен меньше.

По мнению экспертов, потребитель стал умнее.

- Будущее продуктовой розницы - за форматом магазинов-дискаунтеров у дома, - считает Себастиан Гика, директор аналитической компании Hipercom. - Стоимость товара стала главным параметром в процессе выбора. Чем меньше магазин, тем ниже вероятность, что покупатель купит что-то ненужное.

Спрос на небольшие магазины у дома действительно стал выше. Но хоронить гипермаркеты эксперты не спешат. Они тоже растут, просто не так быстро.

- Люди едут в гипермаркеты ровно за тем же самым - чтобы сэкономить время, - говорит Владлен Максимов. - Потому что там можно купить все и сразу. И продукты, и бытовую химию, и игрушки. Магазины в городе в силу своих небольших размеров не могут такого позволить.

Таким образом, разные форматы органично дополняют друг друга. И никто никого не съест.

Эксперты сходятся лишь в одном - в какой бы магазин ни ходили люди, экономят они везде. И причин тому несколько. Во-первых, реальные доходы населения не растут уже несколько лет. Во-вторых, если кругом скидки, нет смысла платить за тот же товар больше. То есть потребитель стал умнее, но не от хорошей жизни.

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Супермаркеты и маленькие магазинчики: Кто кого съест

Сергей МАРДАН

Почему люди перестали тратить выходные на шопинг в гипермаркетах и вернулись в магазины у дома

Первый гипермаркет в России - турецкий «Рамстор» - был настолько крутым для своего времени проектом, что открывать его в 1997 году приехал лично премьер-министр Черномырдин. Огромный магазин, в котором можно было купить все - от салата оливье до автомобильных шин, - потрясал воображение неизбалованных российских потребителей (подробности).