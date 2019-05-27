На смерть эпохи гипермаркетов (1997 - 2019)

Первый гипермаркет в России – турецкий Рамстор был настолько крутым для своего времени проектом, что открывать его в 1997 году приехал лично премьер-министр Черномырдин. Огромный магазин, в котором можно было купить все - от салата оливье до автомобильных шин - потрясал воображение неизбалованных российских потребителей.

О новом магазине долго говорила вся Москва. И весь немногочисленый городской средний класс ехал в него на шопинг.

Следующие 10 лет гипермаркеты росли как грибы. Крупнейшие розничные сети торопились застолбить лучшие места во всех крупных российских городах. Вся торговля, стиснув зубы, подстраивалась под новых конкурентов. Если в районе открывался гипермаркет, владельцам небольших магазинов часто приходилось просто закрываться. Покупатель не просто желал все купить по низкой цене, он хотел покупать все в одном месте и по самой низкой цене.

Конкуренция росла стремительно. Чтобы переманить друг у друга покупателей, ритейлеры шли на все – начиная от продаж части товаров в убыток себе, бесконечного увеличения ассортимента до организации бесплатных концертов эстрадных звезд и детских комнат с аниматорами.

И вот эпоха розничных гигантов подошла к концу.

Сегодня практически все сети гипермаркетов испытывают большие проблемы с бизнесом.

В марте крупнейшая российская сеть гипермаркетов – «Лента» сменила владельца, ее приобрел металлургический магнат Алексей Мордашов, который, как утверждают, будет искать способ скрестить ее с уже принадлежащим ему интернет-супермаркетом «Утконос».

Финансовые проблемы испытывает французская сеть гипермаркетов Ашан. Как пишет газета «Коммерсант», к Ашану поданы иски о взыскании задолженности по аренде сразу в нескольких регионах. Происходит это на фоне снижения выручка сети, которая за прошлый год уменьшилась более чем на 8% и сокращения персонала.

Одновременно с Ашаном падают показатели у «Карусели», «Окея», немецкой «Метро Кэш энд Керри».

Гигантов убивает совсем не экономический кризис, хотя его последствия ощущают на себе вся торговля. Убийцами гипермаркетов стали магазины у дома.

Если раньше небольшой супермаркет рассматривался покупателем исключительно как дополнение к походу в гипермаркете, где семья делала покупки на всю неделю, сегодня ситуация изменилась полностью.

Специалисты говорят о кардинальной смене модели потребительского поведения. Целое десятилетие поездка в гипермаркет была обязательным пунктом семейной программы на выходные. Сегодня люди больше не хотят тратить на это время и деньги.

Автомобильные пробки съедают время. Стоимость бензина, выросшая за 10 лет двукратно, добивает остатки экономии на ценах, которая тоже давно ушла в прошлое.

Кроме того, потребительская корзина обычного покупателя не увеличивается. Для того, чтобы купить обычный набор продуктов совершенно не необходимости ехать на другой конец города.

Сети супермаркетов – «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Перекресток» предлагают покупателям те же товары, что и гипермаркеты и практически по тем же ценам. А часто и по более низким.

Ритейлеры состязаются друг с другом по глубине скидок, которыми они заманивают в свои магазины покупателей. Сегодня крупнейшие розничные сети не менее трети своей выручки делают на продаже акционного товара.

Но идея продавать часть товара с большой скидкой, чтобы заманить покупателя в магазин и там продать ему другой товар, но уже по полной цене больше не работает. Российские покупатели стали профессионалами в шопинге. В крупных городах в шаговой доступности, как правило, находится несколько конкурирующих сетей. Ритейлеры отмечают, что покупатели совершенно целенаправленно приходят в магазин покупать только товары со скидками. Совершенно необременительно в одном магазине купить «по акции» кофе и конфеты, а в соседнем – растительное масло и колбасу.

На Западе таких «профессиональных» покупателей называют «черри пикерами» - теми, кто «срывает спелые ягоды». Ритейлеры их очень не любят. На этих покупателях они ничего не зарабатывают. Теперь их огромная армия появилась и у нас.

Если раньше за скидками охотились только пенсионеры, которые экономили каждую копейку со своей пенсии, то сегодня это спорт вполне благополучных российских семей, которые тоже стали экономить вполне по-европейски и совершенно не стесняются этого.

Люди стали экономить и деньги, и время. Никто не хочет стоять в пробке только для того, чтобы купить стандартный набор продуктов питания. Быстрый рост интернет бизнеса заставляет торговые сети экспериментировать в новыми форматами, предлагая бесплатную доставку, кассы без кассиров и сбор заказов заранее.

Гипермаркеты вынуждены инвестировать в новые формы торговли, однако со стороны это выглядит, как если бы приговоренный к смерти сам копал себе могилу. Потому что, если продажи продуктов питания будут перемещаться в онлайн, куда денутся миллионы квадратных метров торговых площадей и сотни тысяч сотрудников, которые их обслуживают?