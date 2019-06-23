А что сказал Гарик? Кристина Асмус показала голую грудь в новом фильме
Новый фильм Клима Шипенко «Текст» - экранизация вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского – уже добавил соли и перца в семейную жизнь популярной актерской пары Кристины Асмус и Гарика Харламова. Кристина сыграла в картине одну из главных ролей, съемки проходили на Мальдивах, куда она отправилась без мужа. Увидев снимки 31-летней Асмус в Инстаграме в откровенных купальниках и нижнем белье, поклонники «развели» ее с Гариком, решив, что супруги расстались. К счастью, слухи не подтвердились – супруги по-прежнему счастливы вместе. Картина скоро выйдет на экраны, а пока ее создатели опубликовали в Сети тизер фильма «Текст». И он снова взбудоражил поклонников Асмус не хуже ее откровенных фото в соцсетях.
Полутораминутный ролик демонстрирует самые яркие кадры фильма, которые должны зацепить зрителей и заставить их пойти в кино. Один из таких моментов – обнаженная грудь Кристины Асмус, которая мелькает в тизере на доли секунды. Однако этого времени достаточно, чтобы оценить прекрасные формы актрисы и понять, как же повезло ее мужу Гарику Халамову.
По сюжету героиня Кристины посылает откровенные снимки на мобильный телефон своему парню. Фото: кадр видео.
По сюжету героиня Кристины посылает откровенные снимки на мобильный телефон своему парню. Одной из таких фотографий стал снимок актрисы топлесс. В фильме зрителей ждет немало других откровенных сцен: в Инстаграме Асмус появлялись ее снимки в микроскопических бикини и в соблазнительном черном кружевном белье.
«А как на это отреагировал Гарик?», - задаются теперь вопросом поклонники звездной пары. Впрочем, Кристина не раз говорила, что полностью доверяет своему мужу, а он – ей.
Роман Дмитрия Глуховского называют новым прочтением «Преступления и наказания» Достоевского. Действие фильма разворачивается в современной Москве и ее пригородах, а также на тропических островах. Вместе с Кристиной в фильме снялись Александр Петров и Иван Янковский.
А что до семейной жизни Кристины, то в ней по-прежнему все безоблачно. Актриса вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее в Инстаграме. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.
Текст.Тизер фильма Текст, 2019 Дата выхода в РФ Декабрь 2019 Страна: Россия Дистрибьютор: Централ Партнершип Режиссер: Клим Шипенко Жанр: драма, триллер В главных ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев О фильме: Главный герой 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром через текст на экране телефона. Трек в конце: Day 7 - Sweet Sorrow (https://vk.com/audios-136963316) Likecoin криптовалюта за лайки: https://likecoin.pro/@ddiox/wux8/hcq3 Монетизируй свои Лайки тут: https://likecoin.pro/@ddiox Вконтакте: http://goo.gl/9v3uy7 Instagram: http://goo.gl/N46wrU Facebookr: https://goo.gl/uKdUps Почта: (hd.rus.helper@gmail.com) Плейлист Трейлеры к фильмам: http://qoo.by/426S Плейлист Трейлеры к мультфильмам: http://qoo.by/4272 Плейлист Трейлеры к сериалам: http://qoo.by/4277 Плейлист Дополнительные материалы: http://qoo.by/427d #текст #текст2019 #тексттрейлер #текстфильм #тексттизер #русский #смотреть #кино #трейлеры2019 #movie #hdтрейлеры
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