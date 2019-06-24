Песков о "гипотетической опасности" в Грузии: Вы спросите у журналистов ВГТРК - насколько гипотетически там по зубам получить!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил причины введения ограничений на полеты в Грузию - нападение на российских дипломатов, на съемочную группу ВГТРК, и назвал их более чем весомыми.

- В Грузии сейчас царит русофобская истерия, искуссно подогреваемая изнутри. Эти меры, действительно, вынужденные, потому что президент, как президент всех россиян, должен думать о безопасности, и поэтому им было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян - это и есть основание для введения этих временных ограничений, - заявил он. - Россия никоим образом не собирается уподобляться в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными.

Спикер главы государства не согласился с репликой журналиста, что опасность в Грузии всего лишь гипотетическая.

- Какая же она гипотетическая? - удивился Песков. - Вы спросите у журналистов ВГТРК - насколько гипотетически там по зубам получить! Она не гипотетическая, она физическая.

В Грузии сейчас царит русофобская истерия, искуссно подогреваемая изнутриФото: REUTERS

Один из главных вопросов сейчас - сколько продлятся эти ограничения?

- Из опубликованных документов вы видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло, - пояснил Песков. - Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения. Но пока мы видим: ситуация наоборот имеет тенденцию к усугублению. Там есть определенные признаки внутриполитического кризиса. Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это заставляет нас волноваться. Нет и не может быть запрета на посещение, есть предупреждение об опасности.

При этом информации о готовящихся новых мерах к Грузии в Кремле информации нет, а вопросы, возникшие у Роспотребназдора к грузинскому вину, к политике отношения не имеет.

- Роспотребназдор просто делает свою работу, как и их коллеги в других странах, - пояснил Песков.