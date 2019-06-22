В Грузии возбудили дело по факту нападения на российских журналистов
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения радикалов на съемочную группу "России 24".
Напомним, что агрессивно настроенные молодые люди попытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владелицы туристического агентства на одной из улиц Тбилиси. Радикалы выкрикивали антироссийские лозунги, плевались и бросались на мужчин с кулаками, явно провоцируя на драку.
За журналистов вступился муж владелицы турагентства. На кадрах видно, что один из радикалов повалил мужчину на землю и ударил ногой в живот. После этого злоумышленники скрылись.
"Следствие началось по части 1 статьи 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и подпунктам "б" и "в" части 1-прим статьи 126 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Сайт kp.ru писал о том, что министерство иностранных дел РФ было проинформировано о случившемся. Дипломаты потребовали от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и наших соотечественников в целом.
Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24".
ИСТОЧНИК KP.RU