2019-06-22T19:45:22+03:00
Происшествия

В Грузии возбудили дело по факту нападения на российских журналистов

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее МИД РФ призвал грузинские власти обеспечить безопасность россиян. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеРанее МИД РФ призвал грузинские власти обеспечить безопасность россиян. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения радикалов на съемочную группу "России 24".

Напомним, что агрессивно настроенные молодые люди попытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владелицы туристического агентства на одной из улиц Тбилиси. Радикалы выкрикивали антироссийские лозунги, плевались и бросались на мужчин с кулаками, явно провоцируя на драку.

За журналистов вступился муж владелицы турагентства. На кадрах видно, что один из радикалов повалил мужчину на землю и ударил ногой в живот. После этого злоумышленники скрылись.

"Следствие началось по части 1 статьи 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и подпунктам "б" и "в" части 1-прим статьи 126 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сайт kp.ru писал о том, что министерство иностранных дел РФ было проинформировано о случившемся. Дипломаты потребовали от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и наших соотечественников в целом.

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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