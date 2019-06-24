Хореограф Загитовой извинился за плагиат

Сейчас все дружно бросились защищать Алину Загитову якобы от нападок американского хореографа Джоджо Гомез. Мол, нашу юную девочку, всю такую заслуженную олимпийскую чемпионку, «топит» эта американская «монстрила», обвиняющая россиянку в воровстве ее постановки под самую культовую и популярную сейчас песню Билли Айлиш Bad guy.

Послушайте, вы вообще видео, которое запостила Джоджо Гомез смотрели? А ее «обвинения» читали? Американка говорит, что Алина ни в чем не виновата!

Billie Eilish - bad guy - Dance Choreography by Jojo Gomez.

«Алина – невероятно талантливая и замечательная девочка. Я бы очень хотела придумать для нее хореографию, а также станцевать с ней. Это ее тренер (Даниил Глейхенгауз – авт.) поступил очень непрофессионально и неприемлемо. Считаю, вся вина на нем», - написала Джоджо под своим постом в Инстаграме.

Сообщение в инстаграме Джоджо Гомез.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже она добавила, что лично связалась с Алиной и проговорила с ней всю ситуацию.

Если честно, я на стороне Джоджо. Она – суперпрофессионал и суперзвезда в мире танцев. Она работает и в Лос-Анджелесе, и на Бродвее, и по всему миру. Она ставит номера для таких телепроектов как X Factor, Voice, America’s Got Talent… Она работала с Джастином Бибером, Гли, Бекки Джи и многими другими. Это как наш Мигель из шоу «Танцы», но только круче. У нее в одном Инстаграме один миллион триста тысяч подписчиков, а у Даниила Глейхенгауза всего шестьдесят тысяч. Но не в этом дело. Дело в том, что наш уважаемый постановщик взял и просто один в один скопировал хореографию показательного номера для Алины на шоу в Японии Fantacy on Ice. Ладно бы какие-то идеи взял, ну или несколько движений. А то ведь «слизал» от и до. А ведь Алина ездила в Японию зарабатывать деньги. На подобных шоу фигуристам платят приличные суммы. Конечно, номера должны быть соответствующими. Но если ты берешь у кого-то хореографию, то хотя бы свяжись с человеком, спроси разрешения. Может, Джоджо была бы только рада помочь. А так одна обида и негодование.

Сравнение номеров Загитовой и хореографии Гомез.

- Была украдена целая песня и повторена полностью вся хореография, концепция, тайминг- все. Знаете ли, большая разница между тем, когда делаешь похожий стиль или движения, и когда берешь полностью всю работу, - объяснила свою позицию Джоджо в видеообращении в Инстаграм-стори.

Даниил, конечно, извинился. И даже пригласил американку в Россию, пообещав оплатить все расходы. Даже выразил надежду, что может быть, однажды, они и поработают вместе.

Может быть. Но вообще так нельзя. Продукт труда поэта – стихи, музыканта – музыка, хореографа – танец. Насколько я поняла, идею танца нельзя запатентовать, а то бы Джоджо по американской традиции обратилась в суд и отсудила бы приличную сумму денег.

Почему вообще все это произошло? Думаю, это наш русский «авось». Даниил объяснил, что увидел видео на YouTube, оно ему понравилось, он показал его Алине, они сделали номер. Если бы этот номер делали для районного танцевального кружка или же для каких-то мелких соревнований по фигурному катанию, то никто бы и не заметил. Но когда это номер для олимпийской чемпионки. К тому же, для одного из крупнейших в мире ледовых шоу. К тому же, показанному по телевидению. Здесь уже другое дело.

Кстати, по всей этой ситуации не высказалась только Билли Айлиш, чьи песни сейчас просто рвут все музыкальные чарты, особенно Bad guy. Интересно, а что думает она сама? Чью сторону приняла бы она?