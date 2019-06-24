Как попасть на бесплатную йогу в парках Москвы

Заниматься йогой можно дома на коврике или в спортзале, но летом приятнее провести тренировку под открытым небом. Удовольствие двойное — свежий воздух и бесплатно. Занятия проводят в 37 столичных парках. Попасть на них можно ежедневно до конца лета (до 31 августа).

Новичков много

О проекте «Йога в парках» я слышала, но у меня было несколько стереотипов. Думала, что для посещения уроков нужна специальная физическая подготовка, запись на сайте или еще что-то. Но ничего кроме коврика не нужно.

В субботу я выспалась и приехала в Парк Горького, занятие было в удобное время — 14.00. Найти лужайку было легко — напротив кинотеатра «Пионер». Тренер с ковриком уже был на месте, за десять минут желающие заниматься йогой подтянулись со всех сторон парка. По моим подсчетам было человек 80. В этот момент разрушился еще один мой стереотип, что йогой занимаются только люди за 40 лет. Молодежи было около 60%, почти все узнали случайно и пришли впервые.

- Мы с Викой пришли первый раз. Йогой раньше не занимались. Вот стало интересно, тем более не надо платить за тренировку, - говорит студентка Женя.

- А где вы переоделись? - спрашиваю.

- Сразу в леггинсах пришли, а вообще только в туалетах переодеться можно.

Сумку с вещами можно поставить рядом с ковриком. Заниматься в носочках или босиком. Среди занимающихся не было тех, кто бы хихикал во время указаний инструктора «станьте в позу кошки», «собака мордой вниз» или «поднимаем лобок к солнцу». Особенно меня впечатлила молодая пара — парень подсказывал девушке как и что делать, направлял голову. Всем остальным плечи и движения поправлял инструктор йоги.

Занятие йогой в парке "Музеон".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похудеть и попасть в кадр

- Здесь столько молодых девчонок. Йога помогает корректировать фигуру? - спрашиваю у тренера.

- Йога дает гибкость и энергию телу. Уроки на природе могут дать стимул заняться укреплением организма, начать вести здоровый образ жизни, - говорит Алексей Скоков, инструктор направления хатха-йога.

- А пить воду можно во время занятия?

- Если хочется, то немного можно.

А пить хотелось очень. Заниматься на улице в полдень все же жарковато. Дискомфорт еще и оттого, что на тело садятся мошки. Сложности по выполнению асан (поз йоги) могут возникнуть из-за неровной поверхности — все же коврик вы стелите не на паркет, а на траву. А еще потные ладошки не позволят зафиксировать себя в стойке — руки скользят по коврику.

- Меня смущает другое — прохожие, которые фотографируют нас во время выполнения позы «собака мордой вниз». Да, со стороны, наверное, очень смешно, как мы все выглядываем из-за поп. Но это очень хорошее упражнение для спины и ничего там смешного нет, - пожаловалась мне после занятия Альбина.

Посмеяться и снять раздражительность

Но если ничего не смущает, то в парках можно познакомиться более чем с 20 видами йоги, а также освоить гимнастику цигун. А еще освоить необычные занятия. Например, в «Музеоне» проводят йогу смеха. Упражнения там в основном дыхательные и легких физические, которые вызывают естественный смех.

В саду «Эрмитаж» предложат попробовать даосский комплекс суставной гимнастики и дыхательных практик «Сила Земли». Упражнения этого направления помогут от хронической усталости, болей в спине и мышцах, отеков ног, бессонницы и раздражительности.

В каких парках проводят занятия йогой:

- Ангарские пруды, Борисовские пруды, Воробьевы горы, Воронцовский парк, Гончаровский парк, зона отдыха «Терлецкая дубрава», Красногвардейские пруды, ландшафтный парк «Митино», музей-заповедник «Царицыно», парк «Бабушкинский», парк «Детский Таганский», парк «Измайловский», парк «Красная Пресня», парк «Кузьминки», парк «Левобережный», парк «Лианозовский», парк «Перовский», парк «Радуга», парк «Садовники», парк «Северное Тушино», парк «Северный речной вокзал», парк «Сокольники», парк «Таганский», парк «Фили», парк 50-летия Октября, парк Горького, парк искусств МУЗЕОН, парк Олимпийской деревни, парк Победы, парк у Джамгаровского пруда, Покровский берег / пляж «Химки-2», сад «Эрмитаж», cад им. Баумана, сквер по Олонецкому проезду, усадьба Алтуфьево, Ходынское поле, этнографическая деревня Бибирево.

Минутка гармонии в столичном "Петровском парке".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стили йоги, которые можно освоить:

- хатха-йога, йога Айенгара, кундалини-йога, каула-йога, крийя-йога, самадева-йога, сурья-намаскар, дживамукти йога, интервальная, открытая, универсальная, шивананда-йога, янтра-йога, ваджра йога, бути йога, сore yoga, power-yoga, vinyasa flow yoga, тайский массаж, цигун, аштанга-виньяса-йога, а также йога для лица, для здорового позвоночника, для начинающих, для беременных, йога похудения, йога смеха, йогатерапия, арт-терапия, breath walk, гонг-медитация, Сила Души, Сила Земли.

Пять шагов, чтобы попасть на йогу:

1. Выбрать ближайший к дому или любимый парк.

2. Оценить свои силы и выбрать программу (для новичков или продвинутый уровень).

3. Подумать, в какое время лучше заниматься: утром или вечером.

4. Посмотреть расписание на сайте yogajournal.ru/parks. Можно руководствоваться еще одним методом - смотреть на фото инструктора (их там 150) и пойти к понравившемуся.

5. Взять коврик и удобную одежду.

ВАЖНО

- возьмите с собой запасную футболку (после тренировки хочется переодеться);

- нет переодевалок, но есть туалетные комнаты;

- возьмите с собой воду;

- одно занятие будет длиться от 1 до 1,5 часов в зависимости от вида практики.

А если дождь?

- В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы. Это, например, Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», Воробьевы горы, ландшафтный парк «Митино», парк 50-летия Октября и «Кузьминки». Отменят тренировки, если температура воздуха упадет ниже +18 градусов, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.