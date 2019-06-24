Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору качественного алкоголя. В ведомстве напомнили, что приобретать спиртное стоит только в магазинах, имеющих лицензию. А вот от покупок в интернете, а также в киосках и павильонах лучше отказаться — слишком велик шанс нарваться на подделку. Кроме того, весь алкоголь должен пробиваться на кассе — такие покупки должны регистрироваться в единой государственной инфосистеме.

При выборе крепких алкогольных напитков Роспотребнадзор советует, среди прочего, ориентироваться на ценник. Например, водка объемом 0,5 литра не может стоить дешевле 205 рублей, а коньяк того же объема — дешевле 371 рубля.

Чтобы отличить контрафакт, нужно посмотреть на штрихкод — на нем должна быть указана вся подноготная о напитке: производитель, лицензия и дата розлива. Стоит обращать внимание на акциз и федеральную марку, которые подтверждают легальность продукта. Ну а самый простой способ избежать поддельного алкоголя, по совету Роспотребнадзора — установить на смартфон специальное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", которое позволит отсканировать этикетки и получить полную информацию по каждой бутылке.

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