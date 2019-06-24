2019-06-24T20:14:29+03:00
Экономика

Зачем Россия разрешила транзит по своей территории украинских товаров

Ограничения на него существовали с 2016 года. Что изменилось?
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Товарные поезда на железнодорожной станции. Фото Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАССТоварные поезда на железнодорожной станции. Фото Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 июля украинские товары — при соблюдении некоторых условий - можно перевозить транзитом через территорию России. Условия такие: товары должен перевозиться автомобильным или железнодорожным транспортом и опечатываться специальными пломбами, которые отслеживаются с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Транзит украинских товаров через территорию России был ограничен с 2016 года. Речь шла о перевозках в Киргизию и Казахстан, а через них и в другие азиатские страны. Для украинских грузов был оставлен только один разрешенный путь в Среднюю Азию — если они попадали в Россию с территории Белоруссии.

Ограничения были введены вскоре после того, как заработала зона свободной торговли Украины и Евросоюза. С чем эксперты их и связывали — и в политическом, и в экономическом плане. Что же изменилось?

С технической точки зрения ситуация выглядит так. Россия хотела защитить свои границы от серого экспорта — это когда фура едет якобы в Казахстан, а на самом деле разгружается где-нибудь под Тулой или Оренбургом. Условия, на которых транзит теперь разрешен, эту проблему снимают. Весь путь груза будет отслеживаться через систему ГЛОНАСС.

Может ли быть у новшеств какая-то еще подоплека?

- Если смотреть на ситуацию через призму российско-украинских отношений, то ничего не изменилось. Кремль играть на стороне Зеленского, очевидно, не собирается. Но можно посмотреть на этот вопрос и с другой стороны — кому были выгодны эти российские ограничения, - предполагает Павел Салин, директор центра политологических исследований Финансового университета. - Единственная сторона, которая на них зарабатывала, - это Белоруссия, поскольку с 2016 года украинский транзит мог идти только с ее территории. Не исключено, что сейчас Москва шлет сигнал вовсе не Киеву, а Минску. Мол, помимо традиционных, есть вот и такие неожиданные рычаги воздействия, про которые никто даже и не вспоминал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МОК выделит 925 млн долларов на проведение Олимпиады-2026 в Италии
Премьер Грузии: страна безопасна для российских туристов
Грузинские депутаты не поедут на парламентский форум в Москву
Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии
В МИД Турции заявили о покупке С-400, несмотря на угрозы санкций США
Премьер Франции: санкции в отношении России могут отменить в любой момент
Повилось видео внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа
Глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку
Трамп подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана
В Грузии посчитали потери за лето в случае полного прекращения турпотока из России
Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек
Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадки
Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии
Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»
ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России
Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян
Деньги возвращаются!
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию