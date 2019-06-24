Зачем Россия разрешила транзит по своей территории украинских товаров

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 июля украинские товары — при соблюдении некоторых условий - можно перевозить транзитом через территорию России. Условия такие: товары должен перевозиться автомобильным или железнодорожным транспортом и опечатываться специальными пломбами, которые отслеживаются с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Транзит украинских товаров через территорию России был ограничен с 2016 года. Речь шла о перевозках в Киргизию и Казахстан, а через них и в другие азиатские страны. Для украинских грузов был оставлен только один разрешенный путь в Среднюю Азию — если они попадали в Россию с территории Белоруссии.

Ограничения были введены вскоре после того, как заработала зона свободной торговли Украины и Евросоюза. С чем эксперты их и связывали — и в политическом, и в экономическом плане. Что же изменилось?

С технической точки зрения ситуация выглядит так. Россия хотела защитить свои границы от серого экспорта — это когда фура едет якобы в Казахстан, а на самом деле разгружается где-нибудь под Тулой или Оренбургом. Условия, на которых транзит теперь разрешен, эту проблему снимают. Весь путь груза будет отслеживаться через систему ГЛОНАСС.

Может ли быть у новшеств какая-то еще подоплека?

- Если смотреть на ситуацию через призму российско-украинских отношений, то ничего не изменилось. Кремль играть на стороне Зеленского, очевидно, не собирается. Но можно посмотреть на этот вопрос и с другой стороны — кому были выгодны эти российские ограничения, - предполагает Павел Салин, директор центра политологических исследований Финансового университета. - Единственная сторона, которая на них зарабатывала, - это Белоруссия, поскольку с 2016 года украинский транзит мог идти только с ее территории. Не исключено, что сейчас Москва шлет сигнал вовсе не Киеву, а Минску. Мол, помимо традиционных, есть вот и такие неожиданные рычаги воздействия, про которые никто даже и не вспоминал.