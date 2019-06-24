2019-06-24T14:55:03+03:00
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию

Перемещение такой продукции по территории страны будет внимательно отслеживаться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин разрешил транзит произведенных на Украине или отправленной с территории этой страны товаров через территорию России. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 24 июня.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что все перемещения такой продукции по территории РФ будут отслеживаться до передачи третьим странам.

Напомним, что в 2016 году Украина попала в список стран, в отношении которых действует российское продовольственное эмбарго. Также между Москвой и Киевом был приостановлен договор о зоне свободной торговли, а таможенные пошлины повышены.

К слову, ранее в понедельник Владимир Путин объявил о продлении продэмбарго еще на год. Ограничения на ввоз товаров будут действовать - до 31 декабря 2020-го. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию
В Госдуме предлагают кормить всех школьников горячими завтраками
Песков объяснил усиление проверок грузинского вина
В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном
Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год
Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня
Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей
Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя
Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана
Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США
Всемирно известный эксперт по долголетию назвал проект «Здоровая Москва» блестящим
ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии
Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде
В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто