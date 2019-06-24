Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию
Президент РФ Владимир Путин разрешил транзит произведенных на Украине или отправленной с территории этой страны товаров через территорию России. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 24 июня.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что все перемещения такой продукции по территории РФ будут отслеживаться до передачи третьим странам.
Напомним, что в 2016 году Украина попала в список стран, в отношении которых действует российское продовольственное эмбарго. Также между Москвой и Киевом был приостановлен договор о зоне свободной торговли, а таможенные пошлины повышены.
К слову, ранее в понедельник Владимир Путин объявил о продлении продэмбарго еще на год. Ограничения на ввоз товаров будут действовать - до 31 декабря 2020-го. Об этом писал сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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