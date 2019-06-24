2019-06-24T21:22:45+03:00
Звезды

Наталья Фатеева перенесла шесть операций и еле ходит

Звезда фильмов "Три плюс два" дала первое интервью за долгие годы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Наталья Фатеева в 2012 году.Актриса Наталья Фатеева в 2012 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Наталья Фатеева мечтает победить болезнь. Сейчас актриса, которой сделали шесть операций, заново учится ходить.

Наталья Фатеева проходит курс восстановления после операций по замене шейки бедра. Сразу после хирургического вмешательства 84-летняя звезда советского экрана не могла ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Актриса прошла долгий путь реабилитации и теперь ходит по квартире с ходунками, а во двор спускается на костылях.

Но народная артистка настроена оптимистично, ведь скоро ее юбилей. "Ну да, в декабре у меня юбилей, - посетовала Наталья Фатеева. - Но я их терпеть не могу и справлять не планирую. Вроде пока жива, хожу вот потихоньку".

О себе Фатеева говорить не любит. "Да, была операция по замене шейки бедра. Но это мое здоровье и моя жизнь. Все, что обо мне пишут, - вранье и придумки, но мне на это наплевать", - цитирует Наталью "Экспресс газета".

Актриса Наталья Фатеева, 1963 год. Фотохроника ТАСС

Актриса Наталья Фатеева, 1963 год. Фотохроника ТАСС

Артистка не скрывает, что не общается с родными. Женщина долгое время не пускала на порог своей квартиры детей и внуков. Только после травмы была вынуждена начать общение и то на определенное время. Как только ей стало лучше, все контакты прекратились. Пенсионерка винит детей в том, что они помешали ее карьере.

"Мы по-прежнему не общаемся. Она нас всех прогнала: детей, внуков и других родственников. Но вы не волнуйтесь! У нее все в порядке, все время по заграницам ездит. В доме есть люди, которые ей помогают, - моют, убирают… Все нормально!", - как-то обмолвился сын звезды Владимир Басов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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