Наталья Фатеева перенесла шесть операций и еле ходит
Наталья Фатеева мечтает победить болезнь. Сейчас актриса, которой сделали шесть операций, заново учится ходить.
Наталья Фатеева проходит курс восстановления после операций по замене шейки бедра. Сразу после хирургического вмешательства 84-летняя звезда советского экрана не могла ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Актриса прошла долгий путь реабилитации и теперь ходит по квартире с ходунками, а во двор спускается на костылях.
Но народная артистка настроена оптимистично, ведь скоро ее юбилей. "Ну да, в декабре у меня юбилей, - посетовала Наталья Фатеева. - Но я их терпеть не могу и справлять не планирую. Вроде пока жива, хожу вот потихоньку".
О себе Фатеева говорить не любит. "Да, была операция по замене шейки бедра. Но это мое здоровье и моя жизнь. Все, что обо мне пишут, - вранье и придумки, но мне на это наплевать", - цитирует Наталью "Экспресс газета".
Актриса Наталья Фатеева, 1963 год. Фотохроника ТАСС
Артистка не скрывает, что не общается с родными. Женщина долгое время не пускала на порог своей квартиры детей и внуков. Только после травмы была вынуждена начать общение и то на определенное время. Как только ей стало лучше, все контакты прекратились. Пенсионерка винит детей в том, что они помешали ее карьере.
"Мы по-прежнему не общаемся. Она нас всех прогнала: детей, внуков и других родственников. Но вы не волнуйтесь! У нее все в порядке, все время по заграницам ездит. В доме есть люди, которые ей помогают, - моют, убирают… Все нормально!", - как-то обмолвился сын звезды Владимир Басов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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