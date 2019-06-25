2019-06-25T11:42:08+03:00
Звезды

Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко

Девушка выложила пикантный снимок в соцсетях
Евгения КИРИЧЕНКОKP.RU
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Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимкомОльга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимкомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком. На нем девушка сидит в ресторане в компании приемного сына Армена Джигарханяна Степана. Это факт сам по себе наводит на определенные мысли и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях Ольги. Однако еще интереснее журналистам и подписчикам стало, когда они выяснили, что Ольга Казаченко и 53-летний Степан Джигарханян общаются уже давно.

— Мы познакомились на передаче, - рассказала «КП» Ольга Казаченко. - Потом долгое время списывались в интернете. А недавно Степа прилетел из Америки на пару дней и пригласил меня в ресторан. Там мы чудесно провели время вместе.

Отметим, что Казаченко — девушка свободная. С 55-летним певцом Вадимом Казаченко, от которого у неё есть сын Филипп, Ольга успела развестись около года назад. А отношения со светским хроникером Леваном Тодуа закончились, так и не успев толком начаться, еще в ноябре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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