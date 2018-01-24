Степан Джигарханян: Спасибо Виталине за развод, он помирил меня с отцом

24 Янв. 2018 2018-01-24T01:48:08+03:00

Степан не общался с Арменом Борисовичем почти 20 лет. А недавно прилетел в Москву. Фото: Андрей ФЕДЕЧКО, instagram.com/s_jigro

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Степан Джигарханян после ссоры с отцом уехал жить в Америку. С Арменом Борисовичем он не общался почти 20 лет. Недавно 52-летний Степан прилетел в Москву, чтобы увидеться с мамой Татьяной Власовой и поговорить с отцом. О том, как прошла встреча, а также о том, что он думает о скандальном разводе Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Степан рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Словно не расставались»

- Я долго в голове прокручивал, какими словами начать встречу с папой, - говорит Степан Джигарханян. - Но когда пришел в театр и открыл дверь в его кабинет, он сразу первым сказал: «Сынок, проходи-проходи...» И все. Будто и не было стольких лет... Да, папа немножко постарел, речь стала более скрипящая, но ясность мысли, все интонации сохранены абсолютно. Не ожидал увидеть его в такой хорошей форме. Он молодец. Из этой трагикомической ситуации выходит достойно и не теряет ни юмора, ни остроты ума, ни здоровья. (Мы беседовали еще до того, как Армена Джигарханяна увезли в больницу из-за обострившихся хронических болезней. - Ред.)

- Вы в молодости снялись с отцом в фильме, играли в Театре Джигарханяна. Это ведь Армен Борисович вас пригласил в свою труппу?

- Да. Я играл в четырех или пяти музыкальных постановках, потому что у меня есть вокальная подготовка. Потом театр в моей жизни закончился.

- Почему вы прекратили общаться с отцом?

- У нас несколько раз возникали трения на гастролях. Театр тогда много гастролировал, все время были банкеты. Не обходилось без алкогольных эксцессов. Я в них играл не последнюю роль. А папа считал, что вся труппа смотрит на меня, с меня берут пример. Тут он, может, прав был в чем-то. У нас начались серьезные конфликты. А в Москве я почувствовал, что уже наигрался в эту «игрушку». В театре пошли более серьезные драматические постановки, в которых я не мог участвовать. Ведь я не актер, у меня нет актерского образования (Степан окончил журфак МГУ. - Ред.). Почему-то многие считают, что можно просто выйти на сцену и играть серьезные роли, но это не так. Я пришел к Армену Борисовичу. Сказал, что ухожу. Он был на взводе. Он слово, я ему слово... Так и разругались. А он из тех, кто, отторгнув от себя, не любит давать задний ход.

Может, потом мы и помирились бы. Но я уже уехал в Америку (Степан продал в Москве квартиру и купил недвижимость в США. - Ред.). Не было случая встретиться и поговорить. Жили в разных странах.

- Армен Борисович был недоволен вашими азартными играми. Вы в казино начали играть еще в Москве?

- Да. А в Америке продолжил. Заполняя декларацию в Америке, так и пишу: профессиональный игрок в покер.

- Вы не оправдали надежд отца, не вписались в ту жизнь, которую он для вас представлял?

- Он никогда не навязывал своего образа жизни. Просто, видимо, мы действительно с ним разные люди. С разной нервной системой. Это его слова, и я готов под ними подписаться. В конце концов, я же не родной его сын.

Степан увиделся с Арменом Джигарханяном после долгого перерыва. Фото: instagram.com/s_jigro

С родным папой виделся постоянно

- А вы знали, что вы ему не родной?

- Прямо мне об этом никто никогда не говорил, но существуют какие-то вещи, когда «то там, то сям». Не знаю, как получилось, но в школе я уже знал, что Армен Борисович мне не родной отец.

- Для вас это было болезненно?

- Трудно сказать. Даже в четвертом классе в школе классная руководительница спрашивала меня, мол, почему в свидетельстве о рождении отчество Александрович исправлено на Арменович (Джигарханян официально усыновил Степу. - Ред.). А потом я познакомился с кровным отцом. Полгода назад его, к сожалению, не стало.

- Кто ваш родной отец?

- Александр Самсонович Григорян, режиссер Ереванского театра (у мамы Степана, Татьяны Власовой, был роман с женатым Григоряном, но он не захотел разводиться. - Ред.). С перерывом в год-два мы с ним виделись на протяжении всей жизни. То я в Ереване бывал, то он в Москве.

- Армен Борисович воспитывал вас чуть ли не с пеленок...

- С полуторагодовалого возраста. Он не из тех, кто сюсюкается, конструктор собирает с маленьким сыном, водит по музеям. Он всегда занимался своей жизнью. Я бы сказал, у нас были нормальные, мужские отношения.

От дочери «остались только джинсы»

- У Армена Борисовича была родная дочь от первого брака (с актрисой Ереванского театра Аллой Ванновской. Лена жила в Москве с отцом и погибла в 23 года, отравившись выхлопными газами в декабре 1987-го. - Ред.). Не ревновали, что он любит ее больше?

- Нет. Он одинаково к нам относился. Ко мне на родительские собрания в школу не ходил. И к Лене - точно так же. С Леной у нас были хорошие отношения.

- Помните реакцию Армена Борисовича на известие о гибели его дочери?

- Помню, что я позвонил отцу и стал что-то весело говорить, а он молчал, а потом выдавил из себя: «Степа!» Сказал это так, что я понял: произошло что-то ужасное. Он сказал: «Мы потеряли нашу Лену, она погибла». Как сказал друг семьи режиссер Юрий Шерлинг, он «мычал» - реакция человека, пережившего сильное потрясение. Сказать, что он переживал, - ничего не сказать... Он сходил в милицию, потом пришел, положил на стол ее джинсы: «Вот, только это от нее осталось».

- Подруга Виталины как-то упрекнула вашу маму в неприятии родной дочки Армена Борисовича...

- Это бред. Мама прекрасно относилась к Лене. Представитель Виталины Элина Мазур говорила, что якобы моя мама выгнала с порога Лену, когда она привела молодого человека, не пустила их ночевать в квартиру на Арбате, где они жили. И из-за этого, мол, Лена с парнем покончили с собой в гараже, надышавшись выхлопными газами. Но Лена уже жила отдельно, у нее была своя квартира. И ей незачем было вести молодого человека к родителям. А главное, что мамы в момент смерти Лены не было в стране - она находилась в Норвегии. И узнала о трагедии только спустя два дня. Смерть Лены и ее парня - это нелепая «гаражная» смерть, люди оставили работающей машину, чтобы согреваться... Парень Лены умер за рулем машины, а Лену нашли у выхода, видимо, она пыталась спастись, но не успела, задохнулась.

«Сбил бы человека - сидел бы в тюрьме»

- Вы помирились с Арменом Борисовичем. Продолжите общение?

- Безусловно. Мы созванивались с ним на Новый год, на Рождество. Не видимся пока, потому что я живу в Лас-Вегасе. А так в ближайший визит в Москву обязательно встретимся.

- Вы долго оставались в тени и молчали, хотя сторона Цымбалюк нелицеприятно о вас отзывалась. Виталина увидела в вас конкурента в борьбе на наследство?

- Да какое там наследство! После Виталины ничего не осталось. Я и не думал о наследстве никогда. Обо мне вспомнили на пике информационной войны, когда в ход пошел весь компромат, который можно было нарыть или придумать. Но я не собирался в этом участвовать. Я давно живу своей жизнью и достаточно хорошо устроен. Поэтому, когда начались их вещания обо мне, мол, он напился и его выгнали из театра 20 лет назад, я махнул рукой на домыслы. Не лететь же в Москву разборки устраивать. Затем пошло, что я якобы пытаюсь отжать театр... Но я никакого отношения не имею к актерству. Я опять промолчал. А потом Виталина сказала, что я насмерть сбил человека в Америке и якобы Армен Борисович потратил огромные деньги, чтобы меня откупить. Да в Америке так не бывает, чтобы «откупиться»! Если бы насмерть сбил, сидел был лет 20. И вот когда пошли такие серьезные обвинения, я больше не смог молчать. Вышел из тени, сказал: «Ребята, а ну-ка, повторите!» И всё - глазки в пол и молчок. То, что они утверждали, - ложь. Зачем только они это делали? Я никого не трогал. А они добились, что я прилетел в Москву да еще и помирился с Арменом Борисовичем. То есть по большому счету я им должен спасибо сказать.

Сын артиста подчеркивает: разборки вокруг Виталины ему неинтересны. У Степана - насыщенная жизнь. Он заядлый путешественник, побывал уже в 66 странах. Фото: instagram.com/s_jigro

«Перла как танкетка»

- Армен Борисович говорил, что ему не столь важно вернуть потерянное имущество и деньги, сколько наказать Виталину. Вы разделяете мнение отца?

- Мне трудно судить со стороны, что между ними произошло. Но поверьте: если из уст Армена Борисовича вылетели слова, что она «воровка», причем не в частной беседе, а на всю страну, значит, есть очень серьезный повод. Такой человек просто так не будет раскидываться словами и мелко мстить. Мелко мстить - не его амплуа по жизни.

- Что он вам сказал про Виталину?

- Он не хочет про нее говорить. У нас с ним были более важные разговоры. На самом деле я удивляюсь, что эта история получила такой масштаб.

- Публичная шумиха пошла Виталине на пользу?

- Разумеется. Ее обвиняют, что она три квартиры украла. Да она уже на четвертую заработала на одних только ток-шоу! И продолжает зарабатывать на пятую. Она оказалась в нужное время в нужном месте. Плюс ее характер. Она действительно пробивная, этого у нее не отнять. Я знаю из первоисточников: когда все было на стадии, разводиться Армену Борисовичу с Татьяной Сергеевной (моей мамой) или нет, именно Виталина настаивала на разводе. Она на отца очень сильно давила. Причем главным ее аргументом - вы не поверите! - было то, что, мол, приближается 80-летие Джигарханяна, это будет большой праздник, банкет с освещением во всех СМИ. «Разумеется, я буду на этом празднике рядом с ним, а кто я по статусу? Я должна быть женой!» - это было главное. Какая там любовь, о чем речь вообще! Человек целенаправленно шел, ломая все на своем пути. Перла как танкетка.

- Но Виталина говорит, что отдала 16 лет жизни любимому Армену Борисовичу!

- Она выстраивала свою жизнь так. Это тактически очень непростая операция, отнимающая очень много сил, времени, энергии. Ну да, на это 16 лет у нее ушло. Такая операция может быть реально целью жизнью.

- Вы женаты? Не планируете порадовать Армена Борисовича внуками?

- Жены нет. Может, и порадую. Все возможно. Сейчас я больше езжу, путешествую. Мой образ жизни - в моем Инстаграме @s_jigro, посмотрите. Там все про меня есть - где я и с кем.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Отказался от доли за американский дом

- Во время нашей встречи папа вручил мне документ, в котором он отказывается от доли за продажу американского дома (этот дом в США продала бывшая жена актера Татьяна Власова. - Ред.), - продолжает Степан Джигарханян. - Когда пошли сведения, что Армен Борисович передал мне важный документ, многие решили, что речь идет о наследстве. Нет. Это отказ от доли, чему очень порадовалась мама. Там дом-то был - цена 132 тысячи долларов, это стоимость квартиры, а не дома. Чего там делить. Но Виталина решила, мол, нельзя разбрасываться нажитым добром, надо все делить по закону. И разделили по суду, который вынес решение, что Татьяна Сергеевна должна выплатить половину.

- Ваша мама переживала, что ей надо выплачивать половину стоимости от продажи?

- Да. Но теперь ситуация решилась.

- А вообще для чего Армену Борисовичу нужен был дом в США?

- Армен Борисович любил Америку давно по многим причинам - и по климату, и по обустройству быта. У него была такая - называйте как хотите - голубая мечта хоть ненадолго почувствовать себя частью этого общества. Об эмиграции речи не шло. Он приезжал в Америку на месяц-два в год. А Татьяна Сергеевна, живя там и обслуживая дом, приезжала в Россию каждый год точно так же. Но когда его мечта осуществилась, выяснилось, что в американское общество войти чрезвычайно тяжело. А у него возраст и языковой барьер, да еще отсутствие каких-либо перспектив реализовать себя в своей профессии. И постепенно вся эта радужная картина насчет Америки, написанная в его воображении, начала рушиться. Он прилетел раз, два, четыре, пять - и чего? Да, климат хороший, но общаться не с кем, за исключением людей из эмигрантской среды. И в итоге все вернулось на круги своя.

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