2019-06-25T12:01:39+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили общие альбомы для совместного хранения и добавления фотографий

Они доступны каждому в ОК, их количество не ограничено
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Новый сервис полностью доступен в веб-интерфейсе ОК.Новый сервис полностью доступен в веб-интерфейсе ОК.
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В социальной сети Одноклассники появился еще один способ делиться фотографиями с другими пользователями – общие альбомы. В новом сервисе можно добавлять, обсуждать и скачивать снимки совместно с друзьями и близкими. Фотографии из альбомов не появятся в публичном доступе: они доступны только создателю и тем, кого он добавил в соавторы.

Общие альбомы подойдут для хранения фотографий с семейных торжеств, встреч с друзьями и коллегами, выпускных и других памятных событий. Их можно использовать как альбомы группы по интересам и делиться в них фотографиями. Теперь не нужно пересылать друг другу снимки – достаточно добавить родственника, друга или коллегу в соавторы альбома. Одновременно делиться эмоциями можно максимум с двадцатью пользователями, поэтому общие альбомы подойдут и большим дружным семьям, и маленьким компаниям единомышленников.

Общие альбомы доступны каждому в ОК, их количество не ограничено. В альбом можно добавить за один раз пять друзей, после чего они станут соавторами. Снимки из общих альбомов и комментарии к ним не появятся в ленте. Просматривать и обсуждать фотографии могут только с авторы и соавторы альбома.

Новый сервис полностью доступен в веб-интерфейсе ОК. В приложении для iOS и Android пока нельзя создавать альбом и редактироваться участников. Эти функции появятся в мобильной версии в конце лета.

Одноклассники – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Социальную сеть посещает каждый третий интернет-пользователь в России. Все они общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров. ОК – это также технологичная контентная и сервисная платформа: в социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира. Одноклассники – лидирующая социальная сеть по видеосмотрению: в сутки видео в ОК набирают более 870 млн просмотров, из которых более 130 млн приходится на прямые трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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