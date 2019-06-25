Разгадка тайны перевала Дятлова в радиационной экспертизе

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Людмила Мельник уверена, что Лев Иванов сделал все, что мог, для расследования причин гибели туристовФото: Личный Архив

Загадочную смерть дятловцев расследовал прокурор-криминалист Лев Иванов. О нем сейчас бытуют самые разные мнения. Кто-то считает, что Иванов фальсифицировал дело, намеренно уводил следствие в сторону. Иные уверены, что на него давило высшее начальство. Третьи выступают за то, что прокурор сделал все, что мог. Людмила Владимировна Мельник - из последней категории. Она пришла в прокуратуру в 1961 году. А в 1975 году была назначена старшим прокурором следственного управления прокуратуры Павлодарской области, которую в те годы возглавлял тот самый прокурор области Лев Иванов. По нашей просьбе Людмила Владимировна изучила копию уголовного дела по гибели туристов.

Лев Иванов был прокурором Павлодарской области до 1978 года. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

Первым делом мы, разумеется, спросили Мельник - рассказывал ли Иванов что-либо о деле группы Дятлова?

- Ничего! - удивила Людмила Владимировна. - Про группу Дятлова я узнала из публикации в «Комсомольской правде». Это было еще в 1990-х. Там же было написано, что расследовал эту историю Лев Иванов. Помню, мы с коллегами бурно обсуждали эту статью.

- Он вообще ничего о своих прошлых делах коллегам не рассказывал или только об этом деле молчал?

- Он был открытым, общительным человеком. И кое-какие дела из его прошлого мы знали. Но вот о деле Дятлова никогда почему-то мы от него не слышали.

- С чем это может быть связано? Ведь дело-то было для него нерядовым. Он до конца своих дней даже снимки трупов хранил в домашнем архиве.

- Может быть, он давал подписку о неразглашении? Других предположений у меня нет.

КТО-ТО ИЗ НАЧАЛЬСТВА УБРАЛ ДОКУМЕНТЫ ПРО РАДИАЦИЮ

- Вы прочли уголовное дело по гибели туристов, которое вел Иванов. Какие у вас впечатления?

- Я и дело прочла, и статью Льва Никитича «Тайны огненных шаров». Что можно сказать по уголовному делу? Вообще в уголовно-процессуальном кодексе есть такие обязывающие следователя два принципа. При расследовании нужно обязательно соблюсти объективность и полноту следствия. Вот что касается полноты следствия – это настолько полно расследованное дело, что оно может являться, я думаю, учебным пособием для начинающих следователей. Здесь исследовано все: подробные допросы свидетелей, одежда осмотрена, опознана. Экспертизы проведены, эксперты дополнительно допрошены.

- Вы нас удивили! Ранее мы слышали от разных экспертов, что дело расследовалось халтурно, что это вообще муляж!

- Не согласна. Иванов был человеком пытливым, ему было интересно докопаться до истины. Вот Лев Никитич пишет в своей статье, что первый секретарь обкома запретил вести следствие и велел опечатать дело, но Иванов все-таки провел радиологическую экспертизу. В наблюдательном производстве есть черновик постановления о прекращении дела, где Иванов написал о радиации, обнаруженной на одежде, привел результаты экспертизы. Но в чистовике постановления о прекращении дела этого абзаца нет. Кто-то из начальства вычеркнул.

Скан черновика постановления о прекращении дела. Все, что касается радиации, - перечеркнуто. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

- Но о какой полноте следствия можно говорить, если оно не дорасследовано, прекращено?

- Его должны были приостановить до появления вновь открывшихся обстоятельств, которыми вполне могли стать результаты радиологической экспертизы. Но судя по всему, Иванову не дали развить тему и велели прекратить следствие.

- В мае обнаружили последние четыре трупа с жуткими травмами. Травмы подробно описаны судмедэкспертом, но не установлено, откуда они взялись.

- Почему не установлено? Есть отдельный допрос эксперта Возрожденного, где он говорит, что это должен быть сильный удар, допустим, от автомашины на огромной скорости.

- Ну какая автомашина в тех местах?

- Этот пример явно был приведен для сравнения силы удара. Расследованием руководил обком, без него в те времена ничего не делалось. Можно, конечно, сейчас обвинить чиновников во всех грехах. Но если рассматривать причину гибели туристов как рукотворную силу, то она явно была в те времена гостайной.

- Как вы относитесь к тому, что в уголовном деле есть акты судебно-медицинского исследования трупов, а нет постановлений о судебно-медицинском исследовании?

- Это не нормально с точки зрения аккуратности, а с точки зрения доказательств ничего не стоит. Вопросы из постановления переносятся в акт экспертизы. И экспертиза на эти вопросы ответила: причина смерти и обстоятельства. На эти вопросы ответы есть.

- Ну да. Замерзли.

- Про тех, кто замерз, написано - замерзли. Про травмированных - смерть наступила в результате множественных переломов. Но нужно было точно установить, от чего произошли эти жуткие переломы.

- Как относиться к такому факту, что в акте судебно-медицинского исследования эксперт пишет: у Золотарева травмы несовместимые с жизнью, а потом это же бюро выдает справку о смерти, в которой написано, что просто замерз в походе человек?

- Это ненормально. Полагаю, что сказалось влияние обкома. Там распорядились закрыть дело, а родственникам сказать, что смерть наступила от замерзания.

В ДЕЛЕ ЕСТЬ ВЛИЯНИЕ ОБКОМА

- В уголовном деле есть явные расхождения с датами. Постановление о возбуждении датировано 26 февраля. А в постановлении о продлении сроков расследования дата начала дела - 28 февраля. Дата прекращения дела - 28 мая, но мы видим, что среди документов есть бумаги от 29 мая. Почему так?

В постановлении о продлении сроков расследования дела почему-то указана другая дата начала расследования. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

- Тут криминала нет. Дело возбуждал Темпалов, потом его передали Иванову. В деле нет документа о передаче. Непонятно, почему. Но передача могла быть 28 февраля. Поэтому и в постановлении о продлении сроков стоит такая дата. Но это второстепенное расхождение, оно ни на что не влияет. Гораздо необычнее то, что у дела нет номера.

- Как нам объяснили в прокуратуре Свердловской области, прекращенные дела не нумеровали в те годы.

- Я не могу судить за свердловских прокуроров. Но такого не должно быть. Если дело возбудили, номер должен быть обязательно. Ну или пусть тогда предоставят инструкцию, регламентирующую нумерацию уголовных дел конца 1950-х годов.

- Что еще вам показалось странным в этом уголовном деле?

- Для меня самой большой загадкой стала радиация, обнаруженная на одежде погибших. Эксперты вымывали ее две недели, а показатели все равно зашкаливали! Вот она, вся загадка. В этой радиации. Если понять, откуда она взялась, можно и разрезы на палатке объяснить, и травмы.

- В наблюдательном производстве есть документ, подписанный заместителем прокурора области по спецделам Ахминым. О каких спецделах идет речь?

Документ, подписанный зам.прокурора по спецделам Ахминым, засекречен. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

Документ, подписанный зам.прокурора по спецделам Ахминым, засекречен. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

- Этот документ выпадает из общей стилистики. В нем Ахмин дает распоряжение о проведении оперативно-розыскных мероприятий по причастности манси к трагедии. Из содержания документа я могу предположить, что «спецдела» Ахмина касались взаимодействия манси и русского населения.

- В деле есть еще один интересный момент. Возбуждает дело прокурор Ивделя Темпалов. А 18 апреля его допрашивают в качестве свидетеля. Почему вдруг? Это нормально?

Прокурор Ивделя Темпалов возбуждал дело по гибели туристов, но через несколько месяцев его привлекли в качестве свидетеля по этому же делу. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

- Конечно. Это законом не запрещается. Если должностное лицо является носителем каких-то сведений, которые нужны по уголовному делу, допросить можно и секретаря обкома. Никто бы, конечно, не рискнул, но по процессуальному закону это допускается. Тут ничего удивительного.

- Но в рукописном протоколе осмотра места обнаружения трупов от 6 мая есть подпись Темпалова. Значит, после своего допроса в качестве свидетеля он принимал участие в следственных действиях. Это тоже нормально?

- По закону он не имел право после допроса в качестве свидетеля принимать участие в следствии. Это не нормально и вызывает вопросы.

6 мая прокурор Ивделя Темпалов не имел права продолжать следственные действия, но именно он занимается выемкой трупов последней четверки. Фото - архив фонда памяти группы Дятлова

ЗАГАДОЧНЫЕ ШАРЫ НЕ ДАВАЛИ ПОКОЯ СЛЕДОВАТЕЛЮ

- В уголовном деле несколько свидетельств о неопознанных огненных шарах. Есть предположения, что это может быть? Вам что-то подобное встречалось?

- По уголовным делам нет. Но мы же жили в Казахстане, там Байконур. Мы нередко видели светящиеся шары в небе.

- Уточните, как в те годы происходило взаимодействие между ведомствами? Куда в первую очередь должна была поступить информация о пропаже туристов? Первыми обеспокоились родители, их дети вовремя не вернулись домой. Начали звонить в турсекцию.

- Турсекция должна была сообщить в милицию о пропаже людей. Сигнал вероятнее всего поступил в свердловскую милицию, оттуда в ивдельскую. Информацию передают в прокуратуру. А уж прокурор должен был сообщить в обком, который и организовывает поиски, подключает людей, авиацию и т.д. Обнаружена палатка, трупы. Сначала на месте работает местный прокурор Темпалов, потом к нему подключается областной прокурор-криминалист Иванов, как более опытный. Дело-то серьезное - девять человек погибли.

- На вскрытие трупов приезжает областной судмедэксперт. Почему районному не доверили вскрытие?

- Раз дело ведет областная прокуратура, то и вскрытие проводит эксперт из областного судмедбюро. Это все вписывается в рамки процессуального закона.

- По допросу от 6 февраля что скажете?

- Да, я обратила внимание на этот документ. Он почему-то составлен не на прокурорском, а милицейском бланке. Но сведения, содержащиеся в нем, второстепенные. Допрашиваемый рассказывает о погоде и неких туристах, которых видел не так давно в поселке. Это ни о чем. Полагаю, что по просьбе прокурора-криминалиста опрашивали всех подряд. А дата - просто описка.

- Не кажется вам странным, что в деле нет справки метеорологической?

- Справка бы, конечно, не помешала. Но, по-моему, в допросах заостряется достаточное внимание на погодных условиях.

- А что касается загадочных шаров, почему нет объяснения, что это за шары?

- Не успел Иванов до прекращения дела ответить на этот вопрос. Но мы видим, что он обращал на них внимания, опрашивал поисковиков, военнослужащих. Мне кажется, что Лев Никитич понимал - зацепка к разгадке в этих шарах. Но ему не дали довести расследование до конца. Не зря же он озаглавил свою статью в 1990 году «Тайны огненных шаров».

ОТ АВТОРОВ

Интервью с Людмилой Мельник получилось отчасти очень спорным. Прежде всего, из-за того, что она, как сотрудник прокуратуры времен Льва Иванова, его бывшая коллега, так и не смогла ответить на странности расследования гибели туристов. Хотя и утверждает, что следствие было полным и достоверным.

Вот эти странности:

1. Путаница с датами возбуждения уголовного дела - 26 или 28 февраля. Странно, что такой внимательный к мелочам Лев Никитич упустил расхождение в два 2 дня в разных процессуальных документах.

2. Какова роль прокурора Ивделя Василия Темпалова в расследовании? Почему после своего допроса в качестве свидетеля он снова был допущен к следственным действиям? Можно ли это объяснить нехваткой прокурорских кадров и Василия Ивановича некем было заменить?

3. Радиация вызывает массу вопросов. Откуда она взялась? Людмила Мельник уверена, что это результат испытаний какого-то оружия. Но почему в таком случае радиация избирательно попала только на одежду двух погибших?

4. Наконец, что такое непреодолимая сила и как можно было прекратить дело с такой формулировкой?

Если у вас есть не выдуманные, а достоверные ответы на эти вопросы, пишите: vars@kp.ru и konata@kp.ru.

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