Тайна перевала Дятлова: Откуда взялись жуткие травмы у погибших туристов

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством старшекурсника Уральского политеха Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты, некоторые получили смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что произошло с ребятами.

В марте 2019 года на перевал Дятлова отправилась совместная экспедиция журналистов «Комсомольской правды», программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и сотрудников прокуратуры Свердловской области. Участвовали в ней и другие специалисты - гляциолог (специалист по снегу) Виктор Поповнин и судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Впечатлениями от поездки в нашей радиостудии поделились главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, телеведущий Андрей Малахов, администратор экспедиции Рамиль Фарзутдинов, журналист Наталья Варсегова и эксперт Эдуард Туманов. Вел программу журналист Антон Челышев. Предлагаем читателям наиболее интересные выдержки из этой беседы.

Нерациональные события

В. Сунгоркин: После экспедиции «Комсомольская правда» будет заниматься несколькими вещами в перспективе. Мы убедились, что на перевале Дятлова в тот день или в ту ночь (непринципиально в данный момент) разыгрались какие-то события, не совсем рациональные или совсем нерациональные. Такое впечатление, что туристы обезумели или кто-то из них обезумел. Мы хотим поискать ветеранов, которые были связаны с разными медицинскими экспериментами в 50 - 70-е годы, экспериментами по выживанию в сложных условиях. Мы обращаемся к слушателям Радио «Комсомольская правда». Может быть, они нам подскажут таких ветеранов-специалистов. Точно известно, что подобная работа проводилась по линии подготовки космонавтов, спецназовцев и т. д.

К этой мысли нас подтолкнула работа судмедэксперта Эдуарда Туманова, который своими исследованиями подводит к тому, что людей не просто убивали, а убивали как-то неадекватно, изощренно. Слишком много разнообразных травм для того, чтобы списать их на удары от падений или на бытовую драку.

Так выглядит перевал сегодня. Фото сделано во время экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».Фото: Евгений САЗОНОВ

Умерли не своей смертью

А. Малахов: Одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в прессе и смотришь какие-то телевизионные программы. И совершенное другое, когда сам идешь по маршруту, который ребята преодолели от палатки до того места, где найдены их трупы. Идешь по склону и понимаешь, что пробежать босиком по снегу эти полтора километра невозможно ни в каком состоянии. К тому же незабываемые ощущения оставляют сильнейший ветер и вообще атмосфера того места.

Я думаю, что туристы умерли не своей смертью и она наступила от отравления какими-то химическими препаратами.

О радиации расскажут деревья

Р. Фарзутдинов: В этот раз на перевале мы решили провести исследование, которое до нас никто не делал. Несколько лет назад мы были в экспедиции в эпицентре взрыва Тунгусского метеорита. В свое время французы исследовали спил деревьев, которые старше Тунгусского метеорита. По годовым кольцам посчитали, что в 1908 году был максимальный прирост деревьев, что говорит о повышенной радиации. И, чтобы проверить радиационную ситуацию на 1959 год в районе перевала, мы нашли поваленное буреломом в этом году дерево, сделали спилы и точно так же хотим исследовать, посмотреть, был ли какой-то годовой прирост колец или какое-то угнетенное состояние древесины в 1959 году. Ученые нам подскажут, повышался ли в тот год радиационный фон или, возможно, в районе перевала выпадали какие-то химические вещества.

Члены экспедиции устанавливают палатку в том месте, где это 60 лет назад делали дятловцы.Фото: Евгений САЗОНОВ

С такими ранами бежать нереально

Э. Туманов: Когда я прошел по склону, осмотрел его и тщательно изучил места обнаружения тел, то понял одну важную вещь. Свои травмы ребята получили в тех местах, где и были найдены поисковиками. С такими повреждениями - с проломленным черепом, с вдавленным переломом костей свода основания черепа, с растрескиванием костей свода основания черепа - никто передвигаться уже не может.

Следы - это загадка

Н. Варсегова: Что удивило лично меня: за неделю до нашего приезда на перевал в 20 метрах от места, где предположительно стояла палатка дятловцев, двое исследователей трагедии проводили свои замеры. Выкопали яму глубиной 186 см.

Когда мы прибыли на склон, то не увидели никаких следов тех раскопок! Ни следов самих исследователей. Ветер на перевале постоянно наметает так называемый метелевый снег, который скрывает не только следы людей, но и такие большие ямы.

Отсюда вопрос: каким чудом в 1959 году в этом продуваемом месте сохранились следы туристов спустя почти месяц после трагедии? В уголовном деле в показаниях лесника написано, что «палатку было плохо видно, ее замело снегом». Но почему не замело следы ног? Вот это для меня загадка.

Эти следы были обнаружены поисковиками спустя почти месяц после гибели группы. Непонятно, как они сохранились на продуваемом ветрами склоне. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Еще один странный момент. Если смотреть на схему места трагедии, то кедр (знаковое место: тут нашли первые два трупа, и, вероятно, вся группа искала возле него укрытия. - Ред.) находится по прямой траектории от места палатки. Но пройти к нему напрямую невозможно, так как склон заканчивается глубоким оврагом, на дне которого и были найдены последние четыре трупа.

Чтобы дойти до дерева и сейчас, и в 1959 году, нужно обойти этот овраг с правой стороны, сделав крюк примерно в 200 метров. Я попыталась спуститься в этот овраг на снегоступах и пройти напрямую. Снегоступы с меня слетели, и я провалилась в снег почти по грудь. Выбиралась с трудом, думая об одном: как дятловцы попали к кедру? Пройти напрямую невозможно даже здоровому человеку, не говоря уже о травмированных. Неужели они обходили овраг и специально подошли к кедру? Нереально. Особенно если предположить, что двигались они в темноте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699219" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: версия манси.Одна из главных версий трагедии на перевале Дятлова - месть манси. Обсудили её с самими манси.

ВЕРСИЯ

Группу погубил йети?

А. Челышев: В «Комсомольскую правду» пришло письмо от человека, который назвал себя судебно-медицинским экспертом. Он написал: «Не подумайте, что я спятил. Я уважаемый судмедэксперт. Но у меня есть версия, которая объясняет всё в истории с перевалом. Те травмы, которые получили некоторые дятловцы, очень напоминают механизм перелома каркаса грудной клетки при синдроме тряски младенца. Это когда нерадивая мамаша неаккуратно берет младенца и ломает ему ребра».

Э. Туманов: Такое бывает, но нечасто.

А. Челышев: Продолжу читать письмо: «Складывается ощущение, что дятловцев схватил кто-то настолько большой, что взрослые туристы для него казались детьми».

Н. Варсегова: А кто-то большой - это кто?

Э. Туманов: Ну йети, я так понимаю. Снежный человек. Но, чтобы досконально судить о механизме переломов, которые описаны в актах, необходима эксгумация, так как есть основания полагать, что в приведенных документах не все повреждения зафиксированы. Это показала в том числе эксгумация Семена Золотарева, когда даже при беглом изучении были выявлены травмы, не указанные в акте судмедэкспертизы. Поэтому мы не можем вот так однозначно сказать, что травмы грудной клетки образовались при сдавливании всего каркаса. Но соглашусь, что пример с неаккуратной тряской младенца подходит.

А. Челышев: У нас есть запись рассказа местной жительницы манси Веры Анямовой. Она говорит: однажды, когда ее мама была подростком, она шла одна по лесу и вдруг услышала позади себя скрип снега. Обернулась и увидела, как некое очень большое существо резко спряталось за сосну. Ей, девочке, было понятно, что это точно не человек.

Н. Варсегова: Вообще надо сказать, что в Ивделе, наверное, каждый второй или третий охотник рассказывает, будто видел снежного человека. Я беседовала с начальником Ивдельского аэропорта Сергеем Луневым. Он уверяет, что несколько лет назад ехал с женой по лесной дороге и видел йети, который был около трех метров ростом. Но насколько можно доверять подобным байкам? Если снежный человек существует, почему его никто никогда не поймал или при наличии современной аппаратуры не сделал убедительного снимка? Йети - миф, на мой взгляд. Другое дело, что версия йети всплывает потому, что пока рационально объяснить трагедию не получается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699822" frameborder="0"></iframe> Новые тайны перевала Дятлова.Главный вывод экспедиции «КП» и канала «Россия 1» на перевал Дятлова: загадок стало ещё больше...

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Отчего могли обгореть верхушки елок

А. Челышев: В 1990 году следователь Лев Иванов написал любопытную статью «Тайна огненных шаров». В ней он вспоминает о событиях 1959 года на перевале и среди прочего пишет о странном явлении.

«Когда уже в мае мы осматривали место происшествия, то обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса имеют обожженный след, но эти следы не носили концентрической формы или иной системы, не было и эпицентра. Это еще раз подтверждало направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной, во всяком случае нам, энергии, действующей избирательно. Снег не был оплавлен, деревья не были повреждены, создавалось впечатление, что когда туристы на своих ногах прошли более 500 метров вниз с горы, то с некоторыми из них кто-то направленным образом расправился».

Прокомментировать воспоминания Льва Иванова мы попросили писателя Николая Андреева, который сейчас заканчивает работу над книгой о перевале Дятлова.

Н. Андреев: Мне кажется, следователь Иванов пришел к мнению, что здесь какая-то внеземная сила действовала. И у него были на то свои доводы. В октябре 1959 года в газете «Вечерний Свердловск» появилась статья об НЛО. О том, что жители Урала наблюдали некий странный объект. Полагаю, что к появлению этой статьи причастен Иванов. У него были тесные отношения с журналистами этого издания. И он мог делиться с ними своими соображениями и даже попытаться так вот завуалированно объяснить трагедию дятловцев. А в 1990 году Лев Иванов расширил тему.

ОТ АВТОРОВ

Мы благодарим всех участников нашей беседы и, как и прежде, приглашаем к продолжению разговора читателей «Комсомольской правды». Наши адреса: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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