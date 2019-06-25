Борис Михайлов: Мы канадцев обыгрывали на маленькой площадке, а они нас на большой

- Борис Петрович, вчера в КХЛ приняло изменения в правила. Мы движемся к энхаэловским площадкам, к уменьшению. Как вы считаете, это пойдет на пользу нашему хоккею?

- Я это рассматриваю под другим соусом. Есть решение международной федерации, нашей федерации. А как это будет выглядеть? Время покажет. Потому что уже на следующий год первенство мира будет проходить на маленьких площадках. А красные, синие линии, линии ворот – это не существенно. Мы же играли одно время вообще без красной линии. Потом все образумилось. Так и здесь. Во время учебно-тренировочных сборов все команды через это пройдут. И думаю, ничего такого неожиданного для игроков не будет.

- А вам сложно было перестраиваться на новые площадки, когда сборная СССР впервые в 1972 году приехала играть в США во время Суперсерии?

- Ну, необычно было. Да. Особенно первые два дня. Хотя, первую игру мы у сборной Канады там выиграли (7:3). А когда приехали в Москву, они нас обыграли. Значит, площадка ничему не мешает.

А вот еще ближе пример. На последнем чемпионате мира нас победили финны, которые у себя дома тоже играют на маленьких площадках. Все зависит от квалификации игроков, которые не зацикливаются на размерах поля.

- Говорят, техничным игрокам будет теперь тяжело, потому что пространства меньше и их будут больше атаковать.

- Опять, давайте пример вставлю. Овечкин, Кучеров, Малкин ведь отлично прижились в НХЛ. Да, теперь будет больше силовых единоборств, но они же не на рояле играют. Словом, я не виду здесь проблемы никакой. Вот владивостокский «Адмирал» изначально играет на маленькой площадке. Туда все приезжают, и прекрасно играют. А «Адмирал» все время быстро перестраивается в обратную сторону.

- Борис Петрович, говорят, что ЦСКА сейчас будет в срочном порядке переделывать свой стадион в Парке легенд под маленькую площадку, чтобы успеть к 1 сентября, когда стартует новый сезон КХЛ.

- Не только ЦСКА, а все клубы будут переделывать. Может быть не все сразу… Там никакой технической сложности нет.

- Просто сузить борты и сделать другие закругления? Кстати, от бортов в НХЛ шайба отскакивает совсем по-другому, сразу «на пятак». Поэтому там все время вбрасывают шайбу в зону, а у нас входят через пас...

- Привыкнут. Игра станет динамичнее. Игроки обороны будут меньше дремать.

- Борис Петрович, то есть вы за такие изменения?

- Понимаете, мы попробовали играть на больших, давайте попробуем на маленьких. Но если на первенстве мира будем занимать четвертое место, мы опять перейдем на большие.

- Хорошая шутка! Спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наш хоккей подстраивается под НХЛ

Официальный сайт КХЛ сообщает, что рабочая группа Континентальной хоккейной лиги утвердила поправки в правилах с сезона 2019/2020. Все они направлены на увеличение зрелищности игры. О некоторых изменениях рассказал главный арбитр Лиги Алексей Анисимов (подробности)