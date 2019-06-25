15 шагов к гармоничным отношениям

Сделать хорошие отношения сложно. Это настолько сложно, что «Семейное мастерство» должны преподавать с первого класса. Это настолько сложно, что мы дважды переругались, пока обсуждали этот текст с женой. Однако за 15 лет брака нами выработаны подходы, которые позволяют большую часть времени проводить друг с другом в радости. В основе наших подходов десять лет исследований в области мозга и мышления.

Не спешите внедрять все пункты. Вдохновитесь ими, примените один, поверьте в себя и ваши отношения.

1. Не используйте фразу «Я тебя люблю»

Она обедняет общение. Каждый раз, когда вам сказали эту фразу, спросите: «Или?» Выглядит так:

- Я тебя люблю!

- Или?

- Я рад, что ты нашла время встретиться со мной.

- Твои глаза мне кажутся очень красивыми.

- У меня очень хорошее настроение, и я хочу им поделиться.

За каждой фразой «Я тебя люблю» прячется «или». Находите его, выражайте свои чувства широкими фразами. Тренируйтесь.

2. Обсуждайте претензии

В большинстве пар мелкие, да и крупные претензии замалчиваются. Мозгу так проще. Проще прятаться от проблемы, чем ее решить. В этом случае начинает работать следующая формула: «Замолчанная проблема через месяц - это две проблемы. Через два месяца - четыре». И так далее - как снежный ком. Претензия - это песчинка в моллюске. Стоит немного подождать - и вот на руках жемчужина раздора. Вынимайте песчинки сразу.

3. Используйте «Я-посыл»

Тут как с детьми. Вместо «Ты не прав» надо говорить: «Твои действия сделали мою жизнь хуже». Вместо: «Ты опять не уделяешь мне внимание» надо говорить: «Я чувствую себя одиноким». Когда вы нападаете на партнера, то это рефлекторно запускает реакцию ответной агрессии. Когда говорите о своих проблемах, то запускаете эмпатию.

4. Отследите, куда уходит энергия

Чтобы поддерживать друг друга в нужный момент. У женщин огромные запасы энергии уходят в детей. Если мама просто общается с любимыми чадами, то через несколько часов она измотана. Мужчина этого не понимает. Не понимает, почему жена ничего не сделала за день, но измотана и агрессивна вечером. А раз не понимает, то в голове начинают всплывать огоньки: «Мне она больше не нравится». У мужчины же энергия уходит в бездействие. Если жена заставляет сидеть его рядом дома у телика, то точно так же потом не понимает, почему мужчина вымотан и агрессивен.

5. Отдыхайте друг от друга

Помните эффект заслушанной песни? Любимый трек, если его слушать слишком долго, начинает бесить. Если от него отдохнуть, то снова начинает нравиться. Вам нужно время, которое вы проводите на расстоянии. Гармоничные отношения - это когда вам хорошо не только вместе, но и по отдельности.

6. Будьте командой

Во-первых, распределите зоны ответственности. Обсудите, что мужчина, например, занимается «регулярным доставлением мамонта в дом», а женщина отвечает за безопасность и комфорт всех членов семьи. В любых кризисных ситуациях проговаривайте себе и друг другу: «Мы команда». Мужчина без женщины слабак. Женщина без мужчины беззащитна. Вы не делаете друг другу одолжение в отношениях. Вы как команда добиваетесь максимальной самореализации, которая была бы невозможна в автономии.

7. Разберитесь в увлечениях половинки

Если женщина рукодельничает или увлекается Бузовой, то мужчина должен разобраться в устройстве швейной машинки и трендах шоу-бизнеса. Если он играет в видеоигры, то она должна знать, чем отличается God of War от Steam. Увлечения друг друга - это основной источник разговоров. Естественно, совместные увлечения - это вообще шик. К сожалению, большинство пар в разговорах скатывается в сплетни и разборки.

8. Заведите общих друзей

Личные друзья неосознанно утягивают человека от семейных отношений. Это нормально, это ревность. Общие друзья, наоборот, скрепляют семью, так как воспринимают пару как единое целое.

9. Не жалуйтесь другим

Если вы говорите другу: «Как же она меня достала», то эта фраза постоянно будет всплывать у вас в голове при общении в паре. Но вы не сможете ее произнести вслух. В результате разрыв мыслей и слов будет нарастать. До момента взрыва. Есть претензии - говорите их друг другу. Не справляетесь - идите к психологу. Важно не то, что он вам посоветует. Важно, что он выступит арбитром в противоречиях.

10. Станьте уязвимыми

Мы все пытаемся быть лучше, чем мы есть. Уверенными, успешными, сильными, умными, талантливыми. Иногда человек готов втаптывать в грязь окружающих, лишь бы сохранить этот сладостный образ. И чем сильнее человек чувствует, что не соответствует собственному образу, тем агрессивнее он становится. Так происходит и в семье. Однако если вы признаетесь в страхах, боли, уязвимости, то вместо нарастающей агрессии получаете нарастающую поддержку.

11. Развивайтесь вместе

Почему вы смотрите новые фильмы, а не пересматриваете только любимые? Новые фильмы являются, как это ни удивительно, источником нового. Это работает и в парах. Даже если вы глубоко влюблены, то скоро это сойдет на нет, если вы не будете развиваться. Когда человек растет, то питает партнера новой информацией. Это и обеспечивает долгосрочные отношения. Если ваш партнер не развивается - то это ваша проблема. Сделайте так, чтобы он начал расти в личном или профессиональном плане.

12. Не врите

Вранье раскачивает личное окно Овертона. Что страшного в том, чтобы соврать в ответ на вопрос: «Почему у тебя плохое настроение?» Вот что страшно: мозг постоянно ищет короткие пути достижения цели. И ложь для мозга - это сладкая конфета. Один раз увидев такой простой путь, мозг больше не отступится и постоянно будет подталкивать к обману. И вот уже человек может получить желаемое в паре только через вранье или скандал. Вам оно надо? Избегайте маленькой лжи, так и большая не появится.

13. Учитывайте, что вы не слышите близких

Если вам что-то говорит знакомый, то вы воспринимаете это процентов на семьдесят. Если то же самое говорит родной человек, то воспринято будет процентов тридцать. Чем ближе для нас человек, тем с большим скепсисом мы относимся к тому, что он говорит. Просто привыкайте, что мысль можно донести только за три разговора, а не за один.

14. Помещайте партнера в зону внимания

Как часто в течение дня вы думаете о любимом человеке? Десять процентов от всего времени? Пять? Один? Если один, то вы больше не пара. Если пять, то это мысли о проблемах. Десять процентов дают возможность проявлять заботу. Пятнадцать позволяют развивать друг друга, делать правильные подарки. Двадцать процентов никто не думает, не обманывайте себя. Этот процесс можно контролировать. Если вы чувствуете, что в отношениях проблема, - заставляйте себя думать о близком человеке. Поставьте фотки на стол, переписывайтесь, звоните друг другу. Это фундамент ваших отношений, за ним надо следить.

15. Возьмите ответственность на себя

Вы расстались? У вас постоянные скандалы или просто перестали любить друг друга? Вы виноваты в этом на 100%. Не на пятьдесят. На сто. Как видно из списка, у каждого в паре есть достаточное количество инструментов для развития отношений. Если вы ими не воспользовались - это ваша вина. Так бывает, это нормально. Принятие полной ответственности заставляет больше сил вкладывать в отношения. А в случае расставания позволяет вынести на плечах гораздо больше опыта.

Мнение психолога

Давайте говорить друг другу комплименты

- В целом дельные советы, - говорит наш эксперт, семейный психолог Мария МАТАНА. - Но с первым не согласна. «Я тебя люблю» произносить надо! Женщине важно это слышать. Просто не надо эти слова обесценивать и превращать в формальность. И нужно говорить комплименты, благодарить друг друга - с объяснением, почему это важно. Пример: «Спасибо, что сходил в магазин, мне самой было очень тяжело это сделать».

Не думаю, что в каждой паре надо отдыхать от другого. Мы не трек музыки - люди меняются, всю жизнь можно открывать друг друга заново. Согласна, что человек в гармоничных отношениях самодостаточен и ему хорошо «и одному и вместе». Но при этом он выбирает «вместе».

В гармоничной паре партнеры могут думать друг о друге и больше 20% времени...

А вообще надо ко всему относиться проще, выстраивать отношения - это действительно труд. Но помните, что это труд вообще-то приятный!

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