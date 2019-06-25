2019-06-25T17:50:28+03:00
Общество

Мама из инстаграма

Женщины умудряются зарабатывать деньги в декрете, причем солидные суммы, рассказывая в соцсетях о подгузниках и детском питании
Мария ШЕРСТЕНИКОВА
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Лиза Мока рассказывает, что происходит с женщиной во время беременности.Лиза Мока рассказывает, что происходит с женщиной во время беременности.
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Это раньше мамочки судачили о воспитании чад на лавочках у песочниц. Теперь модно рассказывать о своих материнских буднях в социальных сетях - напоказ сотням тысяч подписчиков. Можно даже рожать в прямом эфире и этим кормить семью. В чем секрет успешных инстамам? И как зарабатывать деньги в декрете? Они расскажут сами.

Валерия Чекалина, «мамочка двойняшек», Москва (2,2 млн подписчиков)

Прекрасная мама очаровательных близнецов делится своим секретом, позволившим ей заработать деньги в декрете без отрыва от воспитания детей. В Инстаграме она вперемежку с постами о своей жизни рекламирует детские витамины, игрушки, мебель для малышей и так далее.

Валерия выкладывает фото с детьми и видео с мужем.

Валерия выкладывает фото с детьми и видео с мужем.

- Все началось с фото, где я беременная стою около новогодней елки. Потом еще несколько сообщений о том, что я ем, как борюсь с растяжками на коже… Девушки стали задавать мне вопросы. Я отвечала, каждый раз добавляя «беременную фотографию». Потом родились двойняшки... Я ежедневно записываю по 20 - 30 коротких видео. Все всегда с первого дубля. У нас есть пятничная рубрика, когда мы с мужем отвечаем на вопросы подписчиков про отношения. Снимаем видео семейных танцев. Конечно, одна я бы не справилась, мне помогают няня и родители.

Цитата из блога: «8 утра, а ты еще не успела докрасить один глаз и ребенка пора уже вести в сад. Рубашка мужа напоминает юбку плиссе... Пора что-то менять!»

Дарья Мартьянова, Москва (893 тысячи подписчиков)

Своими профессиональными знаниями решила немного заработать деньги в декрете Дарья, логопед. Но не все ее сообщения - о коррекции речи. Здесь и советы по уходу за кожей, обзоры одежды, игрушек сына и дочки.

Дарья дает советы как логопед.

Дарья дает советы как логопед.

- Инстаграм для меня - дневник. Обычно темы, которые я поднимаю в своем блоге, из жизни. Сначала это были просто фотографии из личного архива. А потом мы вместе с детьми стали делать интересные поделки. Об этом и писала. Часто делаю публикации по запросам читателей. Иногда спрашиваю у читателей совета. Мое время наступает, когда дети уложены спать. Не все успеваю. Если выбирать - приготовить ужин или написать в соцсети очередную историю, - выберу ужин.

Цитата из блога: «Вы замечали, что девочки тоже не прочь поиграть в машинки? Особенно если у этих девочек есть братья?»

Лиза Мока, «мать-перемать 5 ребят», Нижегородская область (787 тысяч подписчиков)

Лиза - профессиональная доула, в прошлом ее, наверное, могли бы назвать повитухой.

- Я рассказываю обо всем, что происходит с организмом женщины до, во время и после рождения ребенка. Почему в интернете? В деревне, куда я переехала с семьей, нет больших клиник, вот я и делюсь знаниями через соцсети. Люди пришли читать мою страницу, потому что таких, как я, было немного. А сейчас каждая моя публикация набирает тысячи лайков - так я понимаю, что сообщение было полезно. Моя страница в соцсетях с короткими сообщениями приводит новых учениц. Прочитали, заинтересовались, перешли на мой сайт, где я продаю видеозаписи лекций о материнстве или в режиме реального времени рассказываю о родах. В среднем я на публикации в соцсетях трачу примерно час в день - по пять минут в перерывах между разными делами. Лучше всего работают тексты, которые рождаются спонтанно, от настроения. На письма отвечают мои помощницы. У меня пятеро детей, и я очень люблю мужа, так что не стану жертвовать нашим личным временем ради блога.

Цитата из блога: «Женщина не робот!»

Мария Комкова, «в ожидании шестого», Самара (408 тысяч подписчиков)

Мама пятерых детей готовит, стирает, играет с детьми на виду у всей Самары.

Мария отговорила нескольких читательниц от абортов.

Мария отговорила нескольких читательниц от абортов.

- Я завела блог после рождения второго ребенка, - рассказывает Мария. - Когда говорила, что хотим еще, на нас с мужем смотрели как на сумасшедших. Вот и решила показать: много детей - это нормально. Разбавляю истории про «жизнь большой семьи» забавными танцами с мужем и видео, например: «Как встречают мужа с работы разные типы жен». Стараюсь отвечать на сообщения подписчиц. Нескольких даже отговорила от аборта. Со многими вообще дружу. Так что соцсети - это не только про деньги и самопродвижение. Хотя заработать деньги в декрете «на булавки» - тоже неплохо.

А сейчас в семье ждут появления шестого малыша!

Цитата из блога: «Если вас достали просьбами собственные дети, купите костюм под цвет дивана и лежите не шевелясь, вероятно, вас не заметят. Но это неточно...»

КОНКРЕТНО

То пальто, то крем, то пудра

10 000 читателей - столько нужно набрать, чтобы блог начал приносить доход. К раскрученным блогерам рекламодатели обращаются сами. Кстати, многие мамы зарабатывают тем, что приводят поклонников к менее успешным или начинающим. Такие услуги стоят от 30 рублей за одного нового читателя. А дальше все зависит от самих мам.

БДИ!

Осторожно, личные данные!

- Соцсети - это всегда риски, - предупреждает юрист Наталья Варданян. - Публикуешь фото ребенка - будь готова к тому, что его используют на чужих сайтах. Ни в коем случае не сообщайте личные данные ребенка - номер школы, телефон, адрес. Старайтесь не говорить с подписчиками о болезнях ребенка. Вас могут атаковать навязчивые продавцы чудодейственных лекарств или, что еще хуже, мошенники от вашего лица начнут собирать с неравнодушных деньги на «операцию».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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