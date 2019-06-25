2019-06-25T17:58:48+03:00
Общество

Получить миллион за поход в роддом

Как государство готово поддерживать семьи с детьми
Татьяна РУСИНОВА
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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Уже сейчас, только планируя ребенка, можно примерно посчитать, сколько семья может получить после его рождения. Есть единовременные пособия, есть ежемесячные выплаты. Часть из них федеральные, в том числе по национальному проекту «Демография».

Декретные

Оплачиваются 140 календарных дней (70 дней до и 70 после родов) при стандартном течении беременности; 156 дней (70 до родов и 86 после) при осложненных родах, включая операцию кесарево сечение; 194 дня (84 до и 110 после) при многоплодной беременности.

Пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка будущей мамы. Расчет такой:

- суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Если будущая мама идет в декрет в 2019 году, возьмут ее заработки за 2018 и 2017 годы;

- полученная сумма делится на количество календарных дней в двух годах. Так определяется средний дневной заработок;

- этот заработок умножается на общее количество дней отпуска по беременности и родам.

Минимум - 51 919 рублей.

Максимум - 301 095,20 рубля (при обычных родах) и 417 231,92 (при многоплодной беременности).

Выплата при рождении

Ее выдают один раз, после появления малыша или малышей.

Это фиксированная сумма: 17 479,73 рубля.

Пособие по уходу за ребенком

Выплачивается ежемесячно в течение полутора лет с рождения малыша. Оно равно 40% среднего заработка члена семьи, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Для расчета пособия, как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за последние два года.

Минимум - 3277,45 рубля (за первого ребенка), 6554,89 рубля (за второго и последующих).

Максимум - 26 152,27 рубля.

Материнский капитал

Выплачивается за второго или последующего ребенка, рожденного с 2007 по 2021 год. Его можно получить только один раз и потратить на определенные нужды семьи.

Это фиксированная сумма: 453 026 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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