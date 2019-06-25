2019-06-25T18:02:50+03:00
Общество

Трудиться из дома? Начальники только за

На вопросы о том, как и где лучше зарабатывать мамам, ответил руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников rabota.ru Сергей Денисенко
Александра КУЧУК
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Сергей, на каких сайтах можно поискать работу женщине в декрете?

- Если речь идет о разовых заказах, есть достаточно много сайтов и приложений, позволяющих связать заказчиков и исполнителей. Долгосрочную подработку лучше искать на сервисах по поиску работы. Например, у нас на портале только в Москве открыто более пяти тысяч вакансий для подработки.

- А чем именно посоветуете заняться?

- Каждая ситуация индивидуальна. Если у женщины есть опыт в digital-маркетинге, то мамы в декрете могут подрабатывать удаленно smm-специалистами, контент-менеджерами, web-дизайнерами, специалистами по контекстной и таргетированной рекламе, копирайтерами. В сфере коммуникаций - PR-менеджерами, редакторами. Если у молодой мамы есть знание иностранного языка, то она может брать письменные переводы, которые неплохо оплачиваются (см. «Конкретно»).

Нет соответствующей квалификации? Сейчас есть много возможностей для удаленной подработки модераторами или операторами кол-центров на дому.

Сергей ДЕНИСЕНКО. Фото: Личный архив

Сергей ДЕНИСЕНКО. Фото: Личный архив

Некоторые открывают свое дело. У нас есть реальный пример, когда мама открыла интернет-магазин детских товаров, который сейчас приносит деньги.

Во всей этой истории желательно выработать план работы с четко очерченным кругом задач и дедлайнов. Это позволит женщине самой распределять время между работой и заботой о ребенке.

- Надо ли как-то оформлять договор с работодателем?

- Обязательно. Любые трудовые отношения с работодателем должны быть оформлены согласно существующему законодательству. Удаленные работники также оформляются в штат компании. Необходимо прочитать все условия договора, особенно пункты, которые касаются требований и денежных компенсаций.

Кстати, работодателю будет проще договориться с сотрудницей на удаленную работу, чем нанимать нового сотрудника на «освободившееся» декретное место, вводить в курс дела, обучать и т. п. Обычно на это уходит не менее трех месяцев. Для бизнеса это дополнительные издержки. Поэтому, если женщина готова работать удаленно, ее навыки и квалификация ценны для компании и для этого есть все технические возможности с обеих сторон, работодатель с большой вероятностью пойдет навстречу молодой маме, согласуя удаленный график работы.

- Считается, что, если ты ушла в декрет с хорошей должности, надо как можно раньше возвращаться. Так ли это?

- Многое зависит от сферы и самой должности. Например, в IT, маркетинге, коммуникациях и других быстроразвивающихся и меняющихся сферах необходимо постоянно отслеживать последние тенденции, чтобы оставаться востребованным специалистом.

Если женщина планирует выходить после декрета в одну из таких сфер, лучше перед выходом на работу обновить знания на соответствующих курсах. Это поможет быстрее влиться в рабочий процесс после отпуска по уходу за ребенком. При договоренности с руководством молодая мама может иногда (без ущерба для других сфер жизни) брать выполнение небольших задач, находясь в декрете, чтобы не терять навыков и связи с коллегами.

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Уже сейчас, только планируя ребенка, можно примерно посчитать, сколько семья может получить после его рождения. Есть единовременные пособия, есть ежемесячные выплаты. Часть из них федеральные, в том числе по национальному проекту «Демография» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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