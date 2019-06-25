2019-06-25T18:06:17+03:00
Общество

5 причин подрабатывать в декрете

Почему женщине, находящейся или собирающейся в отпуск по уходу за ребенком, стоит об этом подумать
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Декрет - своеобразная перезагрузка. Сколько историй об успешной карьере женщин начинается с фразы «Когда я сидела дома с малышом, мне пришла в голову поразительная идея»!Декрет - своеобразная перезагрузка. Сколько историй об успешной карьере женщин начинается с фразы «Когда я сидела дома с малышом, мне пришла в голову поразительная идея»!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Декрет, с одной стороны, это возможность полностью посвятить себя дому и семье, новорожденному и старшим детям, если они есть. А с другой - это реальный шанс изменить свою жизнь, найти новую работу, стать крутым, востребованным специалистом на старой.

Конечно, начинать подрабатывать нужно только в том случае, если вы к этому готовы. Как правило, в первые месяцы и даже год это нереально. Но когда малыш начинает подрастать, появляются свободные часы. И потратить их можно по-разному.

Итак, вот 5 доказательств, что подрабатывать в декрете - хорошая идея.

1. Вы будете развиваться

Расписание мамы в декретном отпуске похоже на день сурка: завтраки-обеды, прогулка, сон, игры, купание. В конце концов все это начинаешь делать уже на автомате. Но если вы планируете дальше делать карьеру, работать, важно все-таки не растерять профессиональную хватку, тренировать мозг! Надо заниматься саморазвитием. Это может быть что угодно: чтение книг, уроки иностранного языка, даже мастер-классы по шитью или вязанию крючком - все это не даст мозгам застояться. А можно, если есть хотя бы три часа в день, поискать подработку из дома.

В любом случае - займетесь ли вы работой или найдете развивающее хобби - мозг перейдет в режим многозадачности. И сделает вас более организованной.

А это одно из самых важных качеств для успешного роста в любой сфере.

2. Правильный пример для ребенка

Кто-то может сказать: ну какой пример, младенец ничего не понимает! Это не так. В первые же месяцы и годы жизни ребенок усваивает модель маминого поведения (чуть позже туда подключаются и «посылы» от папы). То, как вы себя ведете в семье, какие у вас есть традиции, привычки, все это воспринимается малышом как нечто безусловное и правильное. И когда ваш малыш станет взрослым, он будет бессознательно следовать этим моделям.

А каким вырастет ребенок, если его мама ничем не интересуется, если она сама не развивается?

Было проведено исследование (и не одно), которое доказывает, что дети работающих матерей зарабатывают на 6 - 10% больше, чем дети домохозяек. В том числе это касается девочек. Они чаще добиваются успехов в карьере и занимают высокие должности в компаниях.

3. Ощущение финансовой свободы

В наше время тема денег так или иначе всегда выходит на первый план. Несмотря на все выплаты, которые обеспечивает государство родителям малышей (многие мамы перед декретом уже примерно прикидывают, когда смогут вернуться на работу.

Что бы ни говорили люди, а именно деньги помогают почувствовать себя свободным и успешным человеком. Деньги можно взять в руки, пересчитать. Это реальное вознаграждение - то, чего не хватает домохозяйкам: у них работы по дому много, а отдачу в конечном итоге очень сложно выразить в цифрах.

4. Пропадет «оторванность от жизни»

Многие мамы жалуются на социальную изолированность. До декрета походы по выставкам или встречи с подругами были в порядке вещей. Теперь каждая вылазка из дома дальше песочницы долго и тщательно планируется. А у людей вокруг совсем другой ритм жизни.

Во дворе с мамами обсуждаются опять-таки одни и те же детские проблемы...

Подработка, как правило, подразумевает дополнительное общение, многозадачность, новые знакомства. Это позволяет не ощущать себя «заложницей декрета».

5. Вы почувствуете себя счастливой

Есть замечательные женщины, которые посвятили всю свою жизнь материнству, нашли в нем свое призвание. Их работа - дети. Такими мамами не устают восхищаться!

Если вам комфортно в декрете, вы чувствуете себя счастливой в роли мамы - ни в коем случае не надо ничего менять, насильно гнать себя на работу.

Но если есть ощущение, что ваши мечты не полностью реализованы, надо искать способы чем-то занять себя.

На энергии женщины держится все в доме.

Главное, чтобы мама была спокойна и счастлива - тогда будет счастлива и вся семья.

На заметку!

Куда пойти учиться и с кем оставить малыша?

Как показывает практика, для большинства женщин по истечении отпуска по уходу за ребенком возникает проблема выхода на работу, связанная главным образом со снижением профессиональной квалификации и частичной утратой профессиональных навыков. Узнайте, есть ли в вашем регионе программы повышения квалификации и обучения новым специальностям. Во многих городах они есть. А со следующего года в России начнет работать федеральный проект «Содействие занятости женщин...» в рамках нацпроекта «Демография».

Благодаря ему женщины смогут обучиться новой специальности или повысить квалификацию прямо в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Второй вопрос, который волнует мам: а кто приглядит за малышом, когда я выйду на работу?

В рамках того же федерального проекта в ближайшие два года в России появится 255 тысяч дополнительных мест для детей от трех лет. Это будут и государственные детсады, и группы кратковременного пребывания для самых маленьких. В этих садиках и яслях будут созданы комфортные условия для любых малышей, в том числе с особенностями развития, инвалидов.

Курсы для мам и дополнительные места в детсадах позволят сотням тысяч мам вернуться к активному труду и начать зарабатывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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