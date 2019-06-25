Звездные купальники на лето 2019 года: Бузова разделась до бикини, а Шпица подчеркнула талию

Несмотря на возвращение на мировые подиумы «лихих 90-х» (неоновые оттенки и завышенная талия), пляжная мода этим летом не диктует определенных канонов. По мнению стилистов, важно подбирать фасоны купальников, соответствующие вашим формам. А какого цвета и модели пляжный костюм, уже не так уж и принципиально.

— Купальники в летний период — вещь незаменимая. Когда-то на пляжах существовали отряды полиции нравов, которые линейками измеряли длину женских купальников (в то время они выглядели как платья). Нарушившим регламент приходилось платить штраф. Известны даже факты арестов женщин, носивших обтягивающие купальники, — рассказывает «КП» историк моды Анатоль Вовк. — В XX веке мода, подарившая женщинам свободу выбора одежды для повседневной жизни, дала простор и для выбора пляжных костюмов.

Модный эксперт Анатоль Вовк.

Какие купальники в тренде этим летом, вместе с «Комсомолкой» на примере пляжных фото российских звезд порассуждал историк моды Анатоль Вовк.

Волочкова круглый год в бикини

— Самым распространенным видом купальников, конечно же, является бикини, — говорит наш эксперт Анатоль Вовк. — Впервые эта модель купальника была представлена в 1946 году дизайнером из Франции Луи Реаром. Самая откровенная форма раздельного купальника получила свое название от острова «Атолла Бикини», где проводили военные испытания ядерных торпед. На момент презентации купальников ни одна модель не согласилась на показ. И лишь звезда танцев для взрослых Мишель Бернардини решилась на участие в дефиле, став первой женщиной, примерившей бикини. Спустя 72 года бикини можно смело причислить к классике пляжной моды. Среди российских звезд в этом году бикини уже успела примерить актриса Янина Мелехова («Кухня», «Любовницы»), звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. Мелехова дополнила свой образ шелковым халатом. Кстати, легкий халат не только придаст романтичности вашему образу, это еще и отличный способ аккуратно прикрыть несовершенства фигуры, если они есть. А вот Ольга Бузова может выбрать абсолютно любую форму купальника. Ведь такую фигуру, как у Бузовой, сложно испортить. Балерина Анастасия Волочкова тоже часто появляется в мини-бикини, сделав их своей визитной карточкой. Балерина таким образом нарочито демонстрирует свои формы, стройность которых она поддерживает ежедневными тренировками и походами в русскую баню. Судя по Инстаграму танцовщицы, она еще практикует закаливание. Не раз Анастасия окуналась в домашнюю бочку со льдом и в бикини, и даже без.

volochkova_art Welcome to the best Island in Maldives!

buzova86 Если что, через час я уже буду в кадре на любимой работе

Янина Мелехова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рудковская против вульгарности

— Один из самых элегантных видов купальника — закрытый пляжный костюм, — считает историк моды Анатоль Вовк. — Сторонниками таких купальников стали продюсер Яна Рудковская, актриса Наталья Бардо («Бабушка легкого поведения 2») и Катерина Шпица («Экипаж»). В этой пляжной модели нет ни единого намека на вульгарность. Например, Яна Рудковская не только демонстрирует элегантность, но и идеально подобранные аксессуары. Это повязка на голову, сумка и браслеты, повторяющие цвета купальника. Такой стиль уместен даже на обложке глянца. Многие ошибочно полагают, что белый цвет подходит лишь для нижнего белья. Редко на пляже можно встретить купальники белого цвета. В случае с актрисой Натальей Бордо белый цвет выглядит утонченно и необычно. Стоит отметить, что солнцезащитные очки, которыми многие пренебрегают, могут стать важным аксессуаром, особенно если они такого же цвета, как и купальник. Артистка Катерина Шпица в закрытом купальнике воплощает эстетику прошлых десятилетий. Соломенная шляпа канотье, некогда бывшая мужским аксессуаром, дополняет этот потрясающий купальник с поясом. Купальник Катерины создает правильные акценты на талии. Сексуальный не значит голый.

katerinashpitsa Прекрасная стоит погода!

rudkovskayaofficial Good morning Mykonos

Наталья Бардо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умение быть сексуальной, не оголившись и не показывая то, что показывать не нужно, есть истинное выражение вкуса.

Лобода и Ивлеева удлиняют ноги

— Несколько лет назад купальники с высокой посадкой уверенно лидировали при выборе этого элемента гардероба, — рассказывает наш эксперт Анатоль Вовк. — С легкой подачи супермодели Беллы Хадид эти купальники стали трендом. Белла, выступающая в самых известных показах, имеет слегка пышную фигуру, и такие купальники ей помогают корректировать формы. Такие купальники выбирают Светлана Лобода, Зоя Козакова (дочь покойного актера Михаила Козакова), модель и наследница известного теннисиста Алеся Кафельникова и блогер Анастасия Ивлеева. Преимущества таких купальников в том, что высокая посадка дает несколько визуальных эффектов. Самый важный — эффект удлиненных ног. У перечисленных девушек ножки и так длинные. Поэтому подобные купальники с завышенной талией делают их похожими на топ-моделей 90-х годов.

zoia.kozakov ending the MDW suburbia tour