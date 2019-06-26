Рынок труда: В России больше всего продавцов и водителей

Росстат опубликовал отчет о состоянии трудового рынка. Есть много интересного. По сравнению с 2016 годом заметно сократилось, например, число руководителей. Зато выросло количество высококлассных специалистов.

Больше стало также продавцов, охранников, канцелярских служащих, юристов, работников здравоохранения высокой квалификации (а вот среднее звено в медицине просело). При этом резко упало число специалистов в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве - почти на 30%. И просто рухнул рынок уличной торговли и неквалифицированных услуг - в 4 раза! С 79 тысяч занятых в 2016 году до 20 тысяч в 2018-м (см. графику).

Впрочем, если люди и продают что-то с рук, то вряд ли это попадает в отчеты Роструда.

Что касается самых массовых профессий, то в мужском и женском зачетах лидеры разные. Больше всего женщин работает продавцами - 4,7 млн (см. графику). А у мужчин самой востребованной профессией стали водители и операторы подвижного оборудования (машинисты поездов, комбайнеры и др.) - 6,6 млн. Наименее же популярным занятием в обеих категориях стала уже упоминавшаяся уличная торговля.

Данные Роструда о популярных профессиях подтверждаются и на сайтах вакансий. Там тоже лидируют продавцы и водители - это следует из представленных в «КП» исследований сервисов Авито.ру и Работа.ру.

- Третью строчку в нашем рейтинге заняли повара, отодвинув менеджеров на 4-е место, - уточнили «КП» в Авито.ру. - Замкнули пятерку уборщицы, вытеснив администраторов.

Искусственный интеллект сокращает вакансии

Еще одна тенденция - компьютеризация различных сфер деятельности. Искусственный интеллект и автоматизация с каждым годом применяются все активнее. В результате работодатели уже не нуждаются в новых сотрудниках. Эту ситуацию иллюстрирует сокращение числа вакансий в таких сферах, как банковское дело (- 13,9%), страхование (- 7,7%) и бухгалтерия (- 5,5%), сообщили «КП» на Авито.ру.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Низкое качество рабочей силы

- То, что к самым востребованным профессиям относятся работники транспорта и торговли, проще говоря, водители и кассиры, говорит об упрощении трудового рынка, о низком качестве рабочей силы, - пояснил «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - В перечне массовых профессий есть еще учителя и врачи - это свидетельствует о зависимости рынка труда от денег в бюджете. Тоже не очень хорошая ситуация.

Вообще же, если, например, прилетит к нам экономист-инопланетянин, то одного лишь списка самых массовых профессий ему будет маловато, чтобы оценить уровень экономики той или иной страны. Надо учитывать не только сами профессии, но и зарплату в них, а также другие факторы. Например, в Швейцарии к самым массовым относятся рабочие позиции, там 70% населения не имеет высшего образования. Но в этой стране у рабочих намного выше зарплата, чем у нас. И вторая массовая профессия там - владелец собственного бизнеса. В совокупности это говорит о благополучном состоянии экономики. Люди открывают свой бизнес, нанимают работников, могут им хорошо платить.

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