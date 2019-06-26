2019-06-25T23:43:22+03:00
Экономика

Рынок труда: В России больше всего продавцов и водителей

«КП» исследует, что творится на рынке труда, какие профессии сейчас востребованы
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Поделиться:
Больше всего женщин работает продавцамиБольше всего женщин работает продавцамиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Росстат опубликовал отчет о состоянии трудового рынка. Есть много интересного. По сравнению с 2016 годом заметно сократилось, например, число руководителей. Зато выросло количество высококлассных специалистов.

Больше стало также продавцов, охранников, канцелярских служащих, юристов, работников здравоохранения высокой квалификации (а вот среднее звено в медицине просело). При этом резко упало число специалистов в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве - почти на 30%. И просто рухнул рынок уличной торговли и неквалифицированных услуг - в 4 раза! С 79 тысяч занятых в 2016 году до 20 тысяч в 2018-м (см. графику).

Впрочем, если люди и продают что-то с рук, то вряд ли это попадает в отчеты Роструда.

Что касается самых массовых профессий, то в мужском и женском зачетах лидеры разные. Больше всего женщин работает продавцами - 4,7 млн (см. графику). А у мужчин самой востребованной профессией стали водители и операторы подвижного оборудования (машинисты поездов, комбайнеры и др.) - 6,6 млн. Наименее же популярным занятием в обеих категориях стала уже упоминавшаяся уличная торговля.

Данные Роструда о популярных профессиях подтверждаются и на сайтах вакансий. Там тоже лидируют продавцы и водители - это следует из представленных в «КП» исследований сервисов Авито.ру и Работа.ру.

- Третью строчку в нашем рейтинге заняли повара, отодвинув менеджеров на 4-е место, - уточнили «КП» в Авито.ру. - Замкнули пятерку уборщицы, вытеснив администраторов.

Искусственный интеллект сокращает вакансии

Еще одна тенденция - компьютеризация различных сфер деятельности. Искусственный интеллект и автоматизация с каждым годом применяются все активнее. В результате работодатели уже не нуждаются в новых сотрудниках. Эту ситуацию иллюстрирует сокращение числа вакансий в таких сферах, как банковское дело (- 13,9%), страхование (- 7,7%) и бухгалтерия (- 5,5%), сообщили «КП» на Авито.ру.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Низкое качество рабочей силы

- То, что к самым востребованным профессиям относятся работники транспорта и торговли, проще говоря, водители и кассиры, говорит об упрощении трудового рынка, о низком качестве рабочей силы, - пояснил «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - В перечне массовых профессий есть еще учителя и врачи - это свидетельствует о зависимости рынка труда от денег в бюджете. Тоже не очень хорошая ситуация.

Вообще же, если, например, прилетит к нам экономист-инопланетянин, то одного лишь списка самых массовых профессий ему будет маловато, чтобы оценить уровень экономики той или иной страны. Надо учитывать не только сами профессии, но и зарплату в них, а также другие факторы. Например, в Швейцарии к самым массовым относятся рабочие позиции, там 70% населения не имеет высшего образования. Но в этой стране у рабочих намного выше зарплата, чем у нас. И вторая массовая профессия там - владелец собственного бизнеса. В совокупности это говорит о благополучном состоянии экономики. Люди открывают свой бизнес, нанимают работников, могут им хорошо платить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия превращается в страну работающих пенсионеров: таких уже 10 миллионов

В средней полосе страны уже каждый третий находится в нетрудоспособном возрасте

Россия неумолимо стареет — такой вывод можно сделать из доклада Минтруда о социально-экономическом положении пожилых людей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ: Мы ощущаем доверие наших партнеров и твердый настрой на перспективное сотрудничество
Глава российской трубопроводной монополии рассказал об итогах заседания Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти
Новости 24
Россия отвергла обвинения в неточности ударов по целям в Идлибе
Киевский суд запретил присваивать проспектам имена Бандеры и Шухевича
Минфин и Минэнерго нашли деньги на компенсации нефтяникам: цены на бензин будут в узде
Полиция обвинила московского "маньяка-клофелинщика" в разбое
Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире
Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Байкал хотят оградить от туристов
Пост пресс-секретаря Белого дома займет представитель Мелании Трамп
Опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ
"Просто хотел помочь": Мать московского отравителя верит в его невиновность
Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе
На западе Москве произошло обширное возгорание травы
Главы регионов уложили асфальт и обсудили проблему безопасности на дорогах
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Зла не хватает: Москва стала второй в рейтинге агрессивных городов
Президент США пригрозил Ирану уничтожением
Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом
Полиция опубликовала видео допроса серийного "маньяка-клофелинщика"
Законопроект об упрощении выдачи вида на жительство принят в I чтении
Пушков оценил бойкотирование заседаний ПАСЕ украинской делегацией
Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины
Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ